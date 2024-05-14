Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Üreticilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika
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Politika

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Üreticilerle Kahvaltıda Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Üreticilerle Kahvaltıda Buluştu

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi. Aras, tarımsal üretimi desteklemek ve kooperatifleri desteklemek için her türlü önlemi alacaklarını belirtti.

14.05.2024 12:25  Güncelleme: 12:28
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilerle kahvaltıda bir araya geldi.

Türkan Saylan Çağdaş yaşam merkezinde bir üreticiler ile bir araya gelen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras çiftçilerin her zaman yanında olduğunu belirterek, "Muğla'mız aynı zamanda turizm kenti iken tarım niteliği de her zaman yanında ifade edilir. Çünkü bizler turizmden önce Muğla'da tarım ve hayvancılık ile geçiniyorduk. Tabi tarım deyince işin içine birçok alan geliyor. Balıkçılıktan tutun zeytinciliğe, tütüncülüğe, narencilikten seracılığa kadar Muğla'mızın her köşesi tarımın zengin topraklarına sahip. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır bu işi sürdürmekte bizler de bundan sonraki süreçte yine bölgemizdeki tarımsal üretimi desteklenmesi için her türlü önlemi alacağız her türlü desteği vereceğiz. Özellikle kooperatifleşmenin önemini biliyoruz. Sizler de çok iyi biliyorsunuz bizler örgütlü üretime ve örgütlü topluma büyük bir saygı duyuyoruz. İnsanların bir araya gelmesi zordur. Biraz yutkunmak gerekir, bir adım ileri, bir adım geri gitmek gerekir. Bu türlü organizasyonlarda yönetim kolay değildir. Bu işlerde inisiyatif alan arkadaşların altına girdiği sorumluluk çok önemlidir, hiç kolay değildir. Biz o yüzden kooperatif kuran, onu yöneten, ona üye olan bütün dostlarımıza hiçbir ayrım gözetmeksizin destek olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi tüm imkanları ile sizlerin yanındadır. Geçtiğimiz mecliste kararlarımızı almıştık, oralarda Fen İşlerinden tutun, destek hizmetlerine, yol bakımına ama tabi ki en büyük güç tarıma kadar her alanda güçlü temsilciler olacak. Büyükşehir'e ait araç gereç parkları olacak oralardan faydalanacaksınız. Yani vatandaşımız 'ben tarlamı süreceğim, param yok bana tarlamı sürer misin?' dediği zaman onun tarlası sürülecek. Mazot alamayan üreticilerimiz için mazot desteği verilecek. ya da 'tohum alamıyorum ekeceğim, fidan alamıyorum dikeceğim' dediği zaman onun tohumunu fidesini alınacak ve kendisine teslim edilecek. Arkasından dediğim gibi gübresine ve o bahçenin o tarlanın bakımına kadar Muğla Büyükşehir Belediyemizin ziraat mühendisleri inceleyecekler sizleri doğru bilgilendirecekler "dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, "Seçim çalışmalarımız boyunca hep dile getirdik. Bizim bundan sonra geliştireceğimiz alanlar özellikle kırsal kalkınma konusunda tarım ve ticaret olacak dedik. Kooperatifleri destekleyeceğimizden hep bahsettik. Ahmet Başkanım seçilir seçilmez hemen bu konunun üstüne eğilip hepimizi bir araya getirdi. Bundan sonra aynı amaç aynı hedef doğrultusunda hep birlikte çalışacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Üreticilerle Kahvaltıda Buluştu - Son Dakika

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