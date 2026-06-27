Başkan Aras Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika
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Başkan Aras Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'nda konuştu

Başkan Aras Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu\'nda konuştu
27.06.2026 10:23  Güncelleme: 10:25
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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fas'ta düzenlenen Dünya Metropoller Birliği (Metropolis) Genel Kurulu'na katılarak Muğla'nın üyelik sertifikasını aldı. Aras, kapsayıcı kent politikaları ve uluslararası iş birlikleri vurgusu yaptı.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Fas'ta düzenlenen Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'na katıldı.

Dünyanın en önemli metropol kentleri bir araya getiren Dünya Metropoller Birliği'nin (Metropolis) Tanca'da gerçekleştirilen genel kurulunda konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Muğla'nın Metropolis üyelik sertifikasını alması, kentin uluslararası yerel yönetim ağlarındaki görünürlüğü açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu doğrultusunda iklim, eşitlik, turizm, sosyal politika, yerel demokrasi ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi son olarak Metropolis üyelik sertifikasını alarak küresel kent diplomasisi alanındaki varlığını güçlendirdi. 'Urban Leaders Shaping A Future For All' (Şehir Liderleri Herkes İçin Bir Gelecek Şekillendiriyor) temasıyla gerçekleştirilen Metropolis Genel Kurulu, Pekin, İstanbul, So Paulo, Barselona, Torino, Buenos Aires, Seul gibi kentleri bir araya getirdi. Muğla ile birlikte Manchester, Belém, Sejong, Nairobi ve Cenevre de yeni üyeler arasında yer aldı. Böylece Metropolis Ağı, dünyanın dört bir yanına uzanan geniş yapısıyla ortak sorunlara ortak çözümler geliştiren güçlü bir uluslararası platform olma niteliğini pekiştirdi.

Başkan Aras; "Kapsayıcı kentler için katılımcılık, veri temelli yönetim ve güçlü ortaklıklara ihtiyaç var"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Genel Kurul kapsamında 'Inclusive Cities Work For Everyone' (Kapsayıcı Kentler Herkes İçin Vardır) oturumunda panelist olarak yaptığı konuşmada kapsayıcı kent politikalarının Muğla'nın yönetim anlayışının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Başkan Aras, "Bizim için kapsayıcılık eşitlikle başlar. Kadınların, çocukların, yaşlıların ya da engelli bireylerin geride bırakıldığı bir kent başarılı olamaz. Muğla'da eşitlik yalnızca bir politika değil, yönetim biçimimizin temelidir. Kapsayıcı kentler için katılımcılık, veri temelli yönetim ve güçlü ortaklıklara ihtiyaç var. Vatandaşlarımızın yerel politikaların şekillenmesinde aktif rol alması gerekiyor. EBRD gibi uluslararası ortaklarla ve Metropolis gibi küresel ağlarla yürütülen iş birlikleri Muğla'mızın kurumsal kapasitesini güçlendiriyor. Bugünün sorunlarını küresel ölçekte hiçbir kent tek başına çözemez. Ancak birlikte daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir kentler inşa edebiliriz" dedi.

Başkan Aras'tan Metropolis Genel Kurulu'nda üst düzey temaslar

Muğla'nın uluslararası alandaki görünürlüğünü güçlendiren EBRD Yeşil Şehirler Konferansı, UCLG Dünya Kongresi ve Metropolis Genel Kurulu süresince Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünya kent diplomasisinin önde gelen aktörleriyle yoğun ve üst düzey temaslarda bulundu. Başkan Aras Fas'ın başkenti Rabat Belediye Başkanı ve Metropolis Başkanı Fatiha El Moudni, Romanya'nın Başkenti Bükreş Belediye Başkanı Ciprian Ciucu ve birçok belediye başkanı ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Programlar kapsamında Başkan Aras ayrıca OECD'nin Şehirler, Kentsel Politikalar ve Sürdürülebilir Kalkınma Dairesi Başkanı Dr. Aziza Akhmouch, Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Genel Sekreteri Emilia Saiz, UCLG Kültür Komitesi Koordinatörü Jordi Pascual ve Dünya Metropolis Genel Sekreteri Jordi Vaquer ile de görüşmeler gerçekleştirdi Görüşmelerde Muğla'nın ekonomi, kültür, turizm, iklim eylemi, kapsayıcı kent politikaları ve sürdürülebilir yerel kalkınma alanlarında yürüttüğü çalışmalar paylaşılırken, kentin uluslararası ağlarda daha aktif rol üstlenmesine yönelik iş birliği fırsatları ele alındı. Bu üst düzey temaslar, Muğla'nın 'Dünya Kenti Muğla' vizyonu doğrultusunda küresel kentler arasında daha görünür, daha etkili ve daha güçlü bir konuma ilerlediğini ortaya koydu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Aras Dünya Metropoller Birliği Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika

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