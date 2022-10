Muğla haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AK Parti Muğla İl Başkanlığında konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetini ortaya koyan bir ekibiz. İnanıyorum ki 2023'te de Muğla buna en güzel desteğini, Cumhur İttifakı'nı sandıklarda patlatarak, çok güçlü bir şekilde verecek." dedi.

Bakan Kasapoğlu, Menteşe ilçesindeki AK Parti Muğla İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Muğla'nın gönüllerindeki yerinin apayrı olduğunu söyledi.

Burada toplanan partililere teşekkür eden Kasapoğlu, "Tabii ki Türkiye'nin her bir ili, ilçesi, mahallesi, köyü hepimiz için hizmet siyasetimiz açısından önemli birer nokta. Memleketimizin her bir karışına hizmet etmek elbette büyük bir sorumluluk, büyük bir heyecan ve eserleri birer birer görmek elbette ayrı bir gurur. Muğla noktasında yeni bir sürece doğru imzalarımızı attık. Ben Muğla'mız için ilçeler için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kasapoğlu, özellikle sporun pek çok branşının sergileneceği, pek çok gencin yetiştirileceği yeni mekanların hem gençler hem de halk açısından önemli olduğunu, Muğla'da şu ana kadar yaptıkları tesislerin de dolu dolu değerlendirildiğini kaydetti.

Buralardan çıkan sonuçları, madalyaları ve başarıları gördüklerinde yeni tesislerle birlikte bu tablonun daha da büyüyeceğine olan inançlarının pekiştiğini ifade eden Kasapoğlu, sporu tabana yayma politikasındaki çabalarında, Muğla'nın desteğinden de ayrı bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"O yüzden bugün yeni havuzlar, yeni salonlar, yeni semt sahaları, sadece futbol değil, basketboluyla, voleyboluyla, hentboluyla pek çok imkanı ve yeni gençlik merkezlerini açacağız. Biraz sonra da Köyceğiz'de gençlik merkezini, daha sonra da spor salonunu açacağız. Bunlar inanın asrın yatırımları. Bölgemiz için feda olsun. Bundan sonra da yeni yatırımları hem talebe göre hem ihtiyaca göre hiç gözümüzü kırpmadan yapmaya devam edeceğiz. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetini ortaya koyan bir ekibiz. İnanıyorum ki 2023'te de Muğla buna en güzel desteğini, Cumhur İttifakı'nı sandıklarda patlatarak, çok güçlü bir şekilde verecek. Bu süreçte de siz dava arkadaşlarımızın her zamanki gayretine, her zamanki inancına bu noktadaki alın terine şahidiz. İnanıyorum ki 2023 sürecinde de hep birlikte her zamanki birlik, beraberlik ve kardeşlik anlayışıyla, ruhuyla, dayanışmasıyla ortaya çıkacak sinerjiyle yine Muğla olarak, Muğla'daki dava insanları olarak bu süreci alnımızın akıyla, başarıyla, gururla nihayetlendireceğiz. Ben bir kardeşiniz olarak Muğla'nın, Muğla'daki dava arkadaşlarımın hem bireysel anlamda hem de kurumsal anlamda tüm çabalarımla yanınızda olacağım."

Kasapoğlu, program kapsamında Muğla Valiliğini de ziyaret etti. Burada kendisini karşılayan Vali Orhan Tavlı ile bir süre görüşen Kasapoğlu, Valilikte görevli personellerle de selamlaştı.

Kasapoğlu, ziyarette Valilik Şeref Defterini imzaladı.