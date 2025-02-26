Muğla'nın Milletvekili Sayısı Artırıldı - Son Dakika
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Politika

Muğla'nın Milletvekili Sayısı Artırıldı

Muğla\'nın Milletvekili Sayısı Artırıldı

Muğla'nın milletvekili sayısı YSK kararıyla 7'den 8'e çıkarıldı; diğer bazı illerde ise azaldı.

26.02.2025 03:04
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Resmi Gazete'nin 26 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararında Muğla'nın daha önce 7 olan milletvekili sayısı 8'e çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanana YSK kararında, seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısının 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddesinde genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasının ardından en geç 6 ay içinde açıklanacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı.

Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumunca 31 Aralık 2024 tarihinde açıklanan illere göre nüfus dağılımında Ankara, Muğla ve Şanlıurfa'nın milletvekili sayısı bir arttı. Muğla'da daha önce 7 olan Milletvekili sayısı son açıklanan nüfus dağılımı ile 8'e çıktı. Erzurum, Yozgat ve Bayburt'un ise milletvekili sayıları birer azaldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milletvekili, Son Dakika

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