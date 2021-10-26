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Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim - Son Dakika

Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim

26.10.2021 11:17

2023 yılında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı gizemini koruyor. Konuyla ilgili bu zamana kadar birçok isim ortaya atılırken muhalefete yakınlığıyla bilinen Emin Çapa'nın yapmış olduğu son paylaşım kafaları iyice karıştırdı. Paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayını bulduğunu belirten Çapa, "Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Öğrenince şok geçirdim" dedi.

Halk TV programcısı Emin Çapa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu ile olduğunu söylediği bir görüşmeyi aktardı. Çapa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "partiler ile ilişkisi olmayan, kamuoyunda hiç bilinmeyen" bir Cumhurbaşkanı adayı bulduğunu öne sürdü.

İSMİ, İZİN ALMADAN PAYLAŞMAYACAK

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun aklındaki Cumhurbaşkanı adayının tanıdık bir isim olmadığını ve partilerle ilişkisi olmadığını yazan Çapa, söz konusu ismi onay almadan açıklayamayacağını söyledi.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim

"CİDDİ BİR ŞOK YAŞADIM"

Öte yandan Emin Çapa, paylaşımında, "Aday sayın İmamoğlu değil. Şu anda hiç kimsenin konuşmadığı, adı kamuoyunda bilinmeyen, tanınmayan bir aday. Partilerle ilişkisi olmadığı için 'bu adım tutar' denen bir aday var. Kendisinden onay almadan adını açıklayamam. Ama liderlerin kafasındaki birçok girdiye yanıt veriyor. Ama o girdilerin büyük kısım halkın umurunda değil. Seçmen beğenir mi? Ben ciddi bir şok yaşadım. Henüz emin değilim.

Muhalefete yakınlığıyla bilinen isimden bomba iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim

"TANINAN BİRİ DEĞİL"

Bu isimler gibi tanınan biri değil. Ama söylediğiniz mantığa yakın. Fakat henüz sadece konuşuyorlar. Yani bana söylenen bu." ifadelerine yer verdi.

Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim - Son Dakika
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