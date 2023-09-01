Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil - Son Dakika

Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil

Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil
Son Güncelleme: 01.09.2023 11:28

Muhalefetin seçimi kaybetmesiyle ilgili yapılan bir araştırmada vatandaşlara "Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 44.6'sı Kılıçdaroğlu yanıtını verirken, ikinci sırada 19.2 ile Meral Akşener, üçüncü sırada ise yüzde 17 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı.

Muhalefetin kaybetmesinde en büyük pay kime ait?

%44.6 Kemal Kılıçdaroğlu

%19.2 Meral Akşener

%17.0 Ekrem İmamoğlu

%12.1 Mansur Yavaş

%7 Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muhalefetin seçimi kaybetmesinde en büyük pay kime ait? Bir numaradaki ismi tahmin etmek zor değil - Son Dakika
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