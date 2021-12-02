Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına tekrar konuk oldu. Geçtiğimiz yıl İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti.

"BİR DAHA SİZİN KANALINIZA GELMEYECEĞİM"

Programı terk ederken Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor." demişti.

AYNI KANALDA, AYNI PROGRAMA KONUK OLDU

Bu akşam Muharrem İnce'yi bir daha gelmeyeceğini söylediği kanalda ve hatta aynı programda gören izleyiciler, usyta siyasetçiye sosyal medyada tepki gösterdi.

"TAVRIM SİZE DEĞİLDİ"

İnce, programın hemen başında "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.