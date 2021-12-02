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Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı - Son Dakika

Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı

02.12.2021 23:02

Geçtiğimiz sene konuk olduğu yayına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sebebiyle ara verilmesine çok öfkelenen Muharrem İnce, "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim" diyerek programı terk etmişti. Bu akşam aynı kanalda, aynı programa konuk olan Muharrem İnce, yayının hemen başında "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Benim oradaki tavrım size ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde katıldığı Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına tekrar konuk oldu. Geçtiğimiz yıl İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması nedeniyle yayına ara verilmesine çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti.

"BİR DAHA SİZİN KANALINIZA GELMEYECEĞİM"

Programı terk ederken Muharrem İnce "Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Ben gururumla kimseyi oynatmam. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor, onun karşısında iki sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor." demişti.

AYNI KANALDA, AYNI PROGRAMA KONUK OLDU

Bu akşam Muharrem İnce'yi bir daha gelmeyeceğini söylediği kanalda ve hatta aynı programda gören izleyiciler, usyta siyasetçiye sosyal medyada tepki gösterdi.

"TAVRIM SİZE DEĞİLDİ"

İnce, programın hemen başında "Daha önce sizinle burada tatsız bir olay yaşadık. Ben olayı terk etmiştim. Benim oradaki tavrım size, ya da kanalınıza değil, medyanın genel halineydi" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Bir daha gelmem dediği programa tekrar çıktı

Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Mayıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Muharrem İnce, 'Bir daha gelmem' dediği programa tekrar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muharrem İnce, "Bir daha gelmem" dediği programa tekrar çıktı - Son Dakika
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