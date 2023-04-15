Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'ye ortak hareket çağrısı yaptı: Sandıkların güvenliği için iş birliği yapalım

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim güvenliği ile ilgili olarak; Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ile Memleket Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İki cumhurbaşkanı adayı görüşmelerinin ardından basın açıklaması yaptı.

"YETER Kİ SANDIKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYALIM"

Daha önce sandık güvenliği konusunda defalarca muhalefete iş birliği çağrısı yaptığını belirten Muharrem İnce, "Gerek seçmen listeleri ile gerek sandık güvenliği ile ilgili bütün kaygılarının altına imzamı atıyorum. Biz Memleket Partisi olarak yasa gereği sandık kuruluna gözlemci veremiyoruz. Çünkü ilk kez seçime giriyoruz, biz ancak müşahit bulundurabiliyoruz. CHP'ye İYİ Parti'ye tekrar sesleniyorum; eksik olduğunuz yerler varsa gelin Memleket Partililere sizin adınıza oralarda otursunlar, yeter ki sandıkların güvenliğini sağlayalım. Hala iş birliği yapabiliriz." dedi.

"İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

İnce açıklamalarını şöyle sürdürdü: "2018 seçimlerinde 12 bin 843 sandığa hiç gözlemci konulmadığını, 20 binin üzerinde sandıktan sıfır oy alındığını hepimiz biliyoruz. 20 bin sandık demek 6 milyon oy demektir. Hala zaman geçmiş demek değildir. Biz 200 bin sandığın 50 binini korumaya talibiz. Yabancıya mülk satışı… 400 bin doları vereceksin Türk vatandaşı olacaksın, geleceğimizde söz sahibi olacaksın. Böyle bir dünya yok. Türkiye'de her şeyin fiyatı artıyor bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığının fiyatı azalıyor. Bunu derhal durduracağız, sözümüz olsun. İş birliği yapmaya hazır olduğumuzu ifade ediyorum."