Muharrem İnce'den Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili tepki çeken sözlerine yorum: Abartılı buluyorum - Son Dakika

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Haber Global ekranlarında yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu. Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan İnce, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili sözlerine de dikkat çeken bir yorum getirdi.

"BOLU'DA İŞ YAPAR"

Tanju Özcan'ın göçmenlerle ilgili sözlerini yorumlayan Muharrem İnce, "Tanju Özcan'ın göçmen politikalarını abartılı buluyorum. Bolu'da iş yapar. Bolu'yu alır. Son zamanlarda görüşmedim ama normalde görüşürüm. En son oğluyla görüştüm. Suriyelilerin 9 milyonunu biz bakıyoruz. Politikanın başı yanlıştı. 2002 yılında terör, eğitim, sağlık, ABD sorunları vardı." ifadelerini kullandı.

"300 BİN KAYITLI KAYITSIZ NE DEMEK"

Yabancı düşmanı olmadığını söyleyen İnce, "Suriye sorunu tek başına AK Parti'ye aittir. Suriye ile ilgili hiçbir sorun yoktu. 1980'den 2002'ye kadar Suriye ile Türkiye 13 anlaşma imzalamış. AK Parti döneminde ise 49 anlaşma imzalanmış. Suriye politikası baştan sona yanlıştır. Esad'la masaya oturup Şam'a büyükelçi gönderip göçmenlerden nasıl kurtulacağına bakacaksın. Kayıtlı kayıtsız 300 bin Afgan var ne demek? Yabancı düşmanı değilim." diye konuştu.