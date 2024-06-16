Muharrem İnce, Yalova'da Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika
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Politika

Muharrem İnce, Yalova'da Kurban Bayramı namazını kıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kurban Bayramı nedeniyle memleketi Yalova'da bayram namazını Elmalık Köyü Camii'nde kıldı. İnce, cami avlusunda köylülerle bayramlaştıktan sonra akrabalarının mezarlarını ziyaret etti ve annesinin evine giderek aile üyelerinin bayramını kutladı.

16.06.2024 07:58
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kurban Bayramı namazını memleketi Yalova'daki Elmalık Köyü Camii'nde kıldı.

İnce, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Yalova'da bayram namazını kılmak için Elmalık Köyü Camii'ne gitti. Camide namazını kılan İnce, ardından cami avlusundaki sıraya girerek tüm köylüleriyle bayramlaştı. İnce, burada yaptığı açıklamada, "Ramazan ve Kurban Bayramlarını ben hiçbir zaman tatil olarak görmedim. Tatil olarak görenlere bir şey söylemek istemiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Bir koronada, bir de askerde burada olamadım. Onun haricinde her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda mutlaka burada oldum, kahvaltıyı babamın evinde yaptım. Oğlumda bu geleneği sürdürüyor. Bu geleneklerden kopmamak gerektiğini düşünüyorum. Böyle yaşamak beni mutlu ediyor ama denize girmek isteyenlere de bir sözüm yok. Bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah bu bayram dünyaya barış, huzur getirsin. Geçim sıkıntısı altında çocuğuna harçlık veremeyen babalara selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Hastalara şifalar diliyorum. Huzur içerisinde bir bayram geçirmeyi Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.

İnce, ardından köy mezarlığına giderek önce babası Şerif İnce'nin mezarını ziyaret eti. İnce, sonrasında akrabalarının mezarları başlarında da dua okudu. İnce, mezarlığın ardından annesi Zekiye İnce'nin evine giderek bayramlaştı ve aile üyelerinin bayramını kutladı. - YALOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muharrem İnce, Yalova'da Kurban Bayramı namazını kıldı - Son Dakika

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