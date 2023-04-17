"Muharrem İnce'ye kırgın mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: Söz konusu olamaz - Son Dakika
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"Muharrem İnce'ye kırgın mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: Söz konusu olamaz

17.04.2023 09:06

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerin sorularını cevapladığı Youtube videosunu Twitter hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı adayı olan eski yol arkadaşı Muharrem İnce'ye kırgın olup olmadığı sorusu yöneltilen Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey'le uzun süre devam eden bir arkadaşlığım var, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Kendisine saygı gösteriyorum, ayrı yol çizdiği için. Herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam "Gençler Sordu, 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu Cevapladı" başlıklı Youtube videosunu Twitter hesabından paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'in moderatörlüğünde düzenlenen programda, Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerin sorularını cevapladı.

"BİRLİKTE RESETLENECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından kısa bir kesit olarak paylaştığı videoya; "Gençler ülkenin resetlenme zamanının geldiğinin farkında. Değişimin anahtarı da onların elinde. Anlatacağız, dinleyeceğiz, anlayacağız, birlikte resetleyeceğiz. Değişim senin elinde" notunu düştü.

"KIRGIN DEĞİLİM AMA BİR ŞEYİ İYİ DÜŞÜNMEMİZ GEREKİYOR"

CHP lideri, "Aday olduğu için Muharrem İnce'ye sinirli misiniz? Bir de seçim ikinci tura kalacak diyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Bir hiç kimseye sinirlenmem. O konuda emin olabilirsin. Muharrem Bey'le elbette ki benim uzun süre devam eden bir arkadaşlığım da var, grup başkan vekilliğimizi yaptı. Ayrı yol çizdi. Kendisine saygı gösteriyorum, ayrı yol çizdiği için. Herhangi bir kırgınlığım da zaten söz konusu olamaz. Doğru da değil. Ama bir şeyi iyi düşünmemiz lazım. Eğer biz gerçekten Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor koşullarda Türkiye'yi çıkaracaksak birleşmek gerekiyor O nedenle gittiğim yerlerde gençler birleşe birleşe kazanacağız diye slogan atıyorlar. Bence en doğrusu da bu. Birleşmek ve Türkiye'yi içinde bulunduğu bu olumsuz tablodan tümüyle çıkarmak. En büyük arzum bu."

YORUMLAR (1)
  • ALİ CEM ÖNAL: Nezaket ve asaletin vücut bulmuş hali Sayın Kılıçdaroğlu.. Bravo... Birileri örnek alsın. Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika 'Muharrem İnce'ye kırgın mısınız?' sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: Söz konusu olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Muharrem İnce'ye kırgın mısınız?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı yorum: Söz konusu olamaz - Son Dakika
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