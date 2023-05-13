Muharrem İnce, YSK'nın aldığı karardan sonra açıklama yaptı: Çabalarınız boşa gitmeyecek, her evden bir oy Memleket Partisi'ne, hep birlikte sandığa!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi üzerine; yurtdışında İnce'ye verilen ve 14 Mayıs'taki seçimlerde yurtiçinde verilebilecek oyların geçerli sayılıp sayılmayacağına ilişkin YSK kararını açıkladı.

"İNCE'YE VERİLEN OYLAR GEÇERLİ SAYILACAK"

6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 12'nci maddesinin; aday listesinin Resmi Gazete'de ilanından sonra yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmelerin geçerli olmayacağına ilişkin olduğunu ifade eden Yener, "6271 sayılı yasanın ilgili maddeleri ve 298 sayılı yasanın ilgili maddeleri değerlendirilmiş ve kurulumuz yapığı toplantı sonucunda oy birliği ile Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin 1'inci oylamadan sonra geçerli olduğu ve bu süreçte Sayın Muharrem İnce'ye verilen oyların geçerli oy olarak kabul edilmesi sonucuna varmıştır. Seçim ile ilgili de tüm tedbirlerin alındığını paylaşırız" ifadelerini kullandı.

KARAR SONRASI İNCE'DEN PAYLAŞIM

İnce YSK'nın kararının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İnce, "Emekleriniz, fedakarlıklarınız için hepinize teşekkür ediyor, gözlerinizden öpüyorum. Çabalarınız boşa gitmeyecek, bu mücadeleyi 14 Mayıs'ta Memleket Partisi'ni Meclis'e taşıyarak taçlandıracağız. Her evden bir oy Memleket Partisi'ne, hep birlikte sandığa" dedi.