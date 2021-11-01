Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! "Beni öldürmek istiyorlar" demiş - Son Dakika

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Sözcü muhabiri Veli Toprak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına ve ölümüne ilişkin bir kitap yazdı.

"BENİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR"

İkilinin kaleme aldığı "Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" adlı kitapta yer alan bilgilere göre helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine, "13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar" demiş.

"MUKADDERATTAN KAÇAMAM DEDİKTEN 2.5 AY SONRA ŞEHADET ŞERBETİNİ İÇTİ"

Kitapta röportajına yer verilen Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat ise Yazıcıoğlu ile son görüşmesini şu sözlerle anlattı: "Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. '13 defa suikast geçirdim' dedi. 'Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye' dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti"