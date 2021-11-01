Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ile Sözcü muhabiri Veli Toprak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatına ve ölümüne ilişkin bir kitap yazdı.
İkilinin kaleme aldığı "Son Alperen-Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sır Görüşmeleri" adlı kitapta yer alan bilgilere göre helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu yakın çevresine, "13 defa suikast geçirdim, beni öldürmek istiyorlar" demiş.
Kitapta röportajına yer verilen Avrupa Nizamı Alem Ocakları Kurucusu Zülfü Canpolat ise Yazıcıoğlu ile son görüşmesini şu sözlerle anlattı: "Yurt dışına çıktım, firardım. Beni aradı, Almanya'da buluştuk. '13 defa suikast geçirdim' dedi. 'Komplo teorisi değilmiş, beni öldürmek istiyorlar. Allah'ın takdiri ve mukadderatından kaçmam, ben döneceğim Türkiye'ye' dedi. Vedalaştık, 2.5 ay sonra şehadet şerbetini içti"
Son Dakika › Politika › Muhsin Yazıcıoğlu ölümünde dikkat çeken detay! 'Beni öldürmek istiyorlar' demiş - Son Dakika