Münih Güvenlik Konferansı'na İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Başbakanı da katılacak - Son Dakika
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Politika

Münih Güvenlik Konferansı'na İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Başbakanı da katılacak

Münih Güvenlik Konferansı\'na İsrail Cumhurbaşkanı ve Filistin Başbakanı da katılacak

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını açıkladı. Konferansta İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar, Ukrayna-Rusya savaşı ve Afrika Boynuzu'ndaki çatışmalar ele alınacak. Ayrıca Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve serbest bırakılan esirler de konferans kapsamında bir etkinliğe katılacaklar.

12.02.2024 19:32  Güncelleme: 19:33
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Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin Münih Güvenlik Konferansı'na katılacağını açıkladı.

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na sayılı günler kalırken, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin konferansa katılacağını açıkladı. Heusgen, konferansta İsrail-Filistin arasında devam eden çatışmalara, Ukrayna- Rusya savaşına ve Afrika Boynuzu'ndaki çatışmalara odaklanılacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ile serbest bırakılan esirlerin konferans kapsamında düzenlenecek bir etkinliğe katılacaklarını söyledi.

Herzog ve İştiyye'nin 16-18 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan konferans kapsamında bir araya gelip gelmeyeceğine dair ise resmi bir açıklama yapılmadı. - MÜNİH

Kaynak: İHA

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