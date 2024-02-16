Münih Güvenlik Konferansı Ukrayna ve Gazze\'deki savaş gündemiyle başladı

Politika

Münih Güvenlik Konferansı, Ukrayna'daki ve Gazze'deki savaş gündemiyle Almanya'da başladı.

Almanya'da dünyanın önde gelen siyasetçilerini, diplomatları, askeri yetkilileri, akademisyenleri bir araya getiren 60. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) başladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy konferansa katılan üst düzey isimler arasında yer alıyor. Savunma ve diplomasiye odaklanan 16-18 Şubat'ta düzenlenecek konferansta dünyanın en acil güvenlik sorunlarının yanı sıra gündemdeki konular ele alınacak. Konferansta ana gündemi Ukrayna ve Gazze'deki savaşın oluşturması beklenirken, ABD'nin müttefiklerine yönelik desteğinin de tartışılması bekleniyor.

Konferansta, ayrıca Afrika Boynuzu bölgesinde gıda güvensizliğine ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine yol açan çatışmalar ile Batı ve Çin arasındaki ilişkiler öneli uluslararası konular da ele alınacak.

Hiçbir Rus yetkilinin davet edilmediği konferansa İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin de katılacağı belirtilirken, iki liderin bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

Münih Güvenlik Konferansı, ilk kez 1963'te düzenlenmişti. - MÜNİH