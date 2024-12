Muradiye\'nin sorunları Büyükşehir ve Yunusemre belediyelerinin iş birliğiyle çözülecek

Politika

Halkın sorunlarını dinlemeye ve çözüm üretmeye devam eden Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Muradiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların taleplerini dinleyerek çözüm konusunda katılanlarla fikir alışverişinde bulundu. Başkan Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle mahallenin çok önemli sorunlarının çözüme kavuşacağının altını çizdi.

'Yunusemre'yi Birlikte Yöneteceğiz' sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlemek, ortak akıl çerçevesinde çözüm yolları üretmek amacıyla 'Halk Buluşmaları'na devam ediyor. Bu noktada Başkan Balaban yıllardır sorunlarına çözüm bulamayan Muradiye Mahalle'si sakinleriyle Yunusemre Belediyesi'ne ait Muradiye Sosyal Tesisleri'nde biraraya geldi. Düzenlenen programa Başkan Balanban'a CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Mehmet Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Mehmet Çelebi, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre Belediye Meclisi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Erdinç Yavaşlı, belediye meclis üyeleri ve CHP Muradiye Komisyonu Üyeleri ile mahalle sakinleri katıldı.

"Ara yol konusunda demir yolları izin vermedi"

Muradiye Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini ve çözüm yolları üzerinde çalıştıklarını belirten Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, bölgede yaşayan vatandaşın her gün yaşadıkları trafik sorunun çözümü noktasında ara yol açılması talebinin, devlet demir yolları engeline takıldığını söyledi. Başkan Balaban konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Yunusemre Belediyesi olarak, her mahallede halk buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Her zaman şunu söyledik; halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız. Halkımız ne isterse onu yapacağız. Muradiye'nin sorunlarını da biliyoruz. Muradiye'ye ara yol açılması konusunda bizim yetkimiz yok. Devlet demir yolları izin vermediği için; o ara yol açılmasını yapamıyoruz. Ancak bizden kaynaklanan bir şey değil. Ferdi Başkanımızın da Muradiye için çok büyük projeleri var. Ferdi Başkanımız ile omuz omuza Muradiye'ye çok büyük çalışmalar yapacağız. Bu ayın sonunda da Muradiye Ek Hizmet Binası'nı da açacağız. Bizler halkın kantarına çıkmaktan kaçınmadık. Bundan sonra da kaçınmayacağız. Ferdi Başkanımızın öncülüğünde, Muradiye'ye çok büyük altyapı yatırımları yapılacak."

"1 yıl içerisinde Muradiye'nin kaderi değişecek"

Düzenlenen halk buluşmasında, 2009-2014 yılları arasında Muradiye Belediye Başkanlığı yapmış olan Yunusemre Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Yavaşlı da, mahallenin sorunlarının çözümü için hızla harekete geçildiğini belirtti. Yavaşlı yaptığı konuşmada, "Sadece Muradiye'nin değil Manisa'nın çok büyük problemleri var. Manisa'nın 17 ilçesinin komple altyapı problemi var. Manisa'nın hemen hemen tümünün imar problemi var. Ama biz onların hepsini bir kenara bırakarak, pozitif bir ayrımcılık ile hem Büyükşehir hem Yunusemre olarak başlayacağımız yerlerden bir tanesi Muradiye'dir. Çünkü Muradiye düzensiz büyüdü. Gelişmesi çok hızlı oldu. Manisa'dan ve ülkeden kaynaklanan problemler oldu. Muradiye'de imar problemi var. Muradiye'nin trafik sorunu var. Hala başıboş hayvanların parklarda yoğun bir şekilde olması, Muradiye'nin sorunlarından bir tanesi. Altyapı problemi var. Ferdi Başkan, Muradiye'nin altyapısı ile ilgili Ocak ayında ihalesi yapılıyor. 2025 yılında Muradiye'nin altyapısının tümüne giriliyor. Sadece 1 yıl içerisinde Muradiye değişecek. Şu an da Muradiye ile ilgili projeler çiziliyor." dedi.

"Görev süremizde sorunların büyük çoğunluğu çözülecek"

Vatandaşlarla soru cevap şeklinde ilerleyen programda; vatandaşın taleplerine ve sorularına cevap veren Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, görev süreleri içerisinde Muradiye Mahallesi'nin sorunlarının büyük çoğunluğunu çözeceklerini belirtti. Başkan Balaban, mahallede yaşanan sorunların çözümü için; hızla harekete geçtiklerini belirtti. Balaban yaptığı konuşmada, "Muradiye uzun süre ihmal edilmiş. Biz yeni bir ihaleye çıktık. Kaldırımların, yarım kalan yolların tamamlanması konusunda ihalemizi yaptık. Muradiye'ye de bir ekip ayırdık. Ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. İşgaliye konusunda, Muradiye'de ayrı bir zabıta birimimiz var. Zabıtamız da daha dikkatli olacak. Otopark konusunda da; pazar yeri projemiz var. Pazar yerinin altını, otoparka dönüştürüp sorunu da çözeceğiz. Muradiye'nin sorunlarının kökten çözülmesi için Muradiye'nin bir ilçe olması gerekiyor. Biz, bizim görev dönemimizde Muradiye için yapabileceklerimizin en iyisini Ferdi Başkanımız ile birlikte yapacağız. İmar konusunda da gerçekçi ve toplumun ihtiyacına cevap veren imarı da oluşturacağız." diye konuştu. Muradiye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Halk Buluşması'na katılan tüm vatandaşların, talep ve sorunlarını dile getirdiği toplantıda sorulara tek tek cevap verildi. - MANİSA