Murat Köse: "ANKAPARK'ta oluşan kamu zararının ödenmesi için suç duyurusunda bulunacağız"

ANKARA - Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse ve AK Partili Meclis üyeleri, 18 Temmuzda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen ANKAPARK'ta basın açıklaması yaptı. Açık otobüsler ile ANKAPARK içerisinde turlayarak incelemelerde bulunan Murat Köse'ye diğer ilçe belediye başkanları eşlik etti.

"ANKAPARK'ta oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek sorumlular adalet önünde hesap vermeli"

Maliyeti 801 milyon dolar olan ve 18 Temmuz günü ABB'ye devredilen ANKAPARK'ta bir basın açıklaması düzenleyen Murat Köse parkın bu hale gelmesinde sorumlu olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini belirterek, "2019 mart ayında açıldığında ANKAPARK yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Avrupa'nın en büyük Dünya'nın ise ikinci büyük parkıydı. Şu an gördüğümüz manzarada ise ANKAPARK bir bölümü ile aslında hayalet bir parka dönüştürülmeye çalışılmış. ANKAPARK'a yapılan yatırım ve Ankaralı hemşerilerimizin milyonları ve milli servet çürütülmüş ve heba edilmiş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlik ile oluşan kamu zararı söz konusudur. ANKAPARK'ta oluşan bu kamu zararının bir an evvel tespit edilerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi lazım. Avrupa'nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan aylarca yüz binlerce insanın gelip ziyaret ettiği ANKAPARK enkaz haline getirilmesinin sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tır. ABB meclisinde bir önerge vererek, komisyon marifeti ile ANKAPARK'ta oluşan zararın tam olarak tespit edilmesini ve sorumluların cezalandırılması açısından oluşan kamu zararının ödenmesini Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağımızı ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Sürekli güvenlik kameralarıyla izlenen tesis içerisinde hırsızlık olayları nasıl olur"

Devir alındığı günden itibaren önce basın mensupları daha sonrasında tüm vatandaşların gezmesi için turlar düzenlenen ANKAPARK'ta bugün Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse bir basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen Basın açıklamasında ANKAPARK içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarına değinen Murat Köse, 24 saat güvenlik kameraların olduğu bu alanda hırsızlık olaylarının nasıl yaşandığını anlayamadığını söyleyerek, "ABB yönetimi maalesef enkaz edebiyatı yaparak ANKAPARK'ı enkaza çevirmiştir. Mansur Yavaş, verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı gibi milli servet olarak inşa edilen ANKAPARK gibi böylesine devasa bir projeyi maalesef siyasi hırsı uğruna devri sabık haline dönüştürerek enkaz haline dönüştürmüştür. Burada ki tüm oyuncaklar ve tüm donanımlar Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilerek buraya koyulmuştur. Burada tahrip edilen donanımların tamamı aslında tescillidir ve önce ABB ve devamında da Atatürk Orman Çiftliği'nin malıdır, aslında burası milletin malıdır. ANKAPARK'ta ki oyuncaklar ve donanımlar bu süreçte en azından korunmalıydı. Burada bulunan malzemelerin doğal ortamdan etkilendiğini ifade ediyorlar. Doğal ortamdan etkilenmesinin önüne geçilmeliydi. Özellikle dışarıda bulunan oyuncaklar yağmurdan, kardan ve güneşten etkilenmemeleri için çok basit tedbirler alınabilirdi. ANKAPARK'ta çok sayıda hırsızlık olduğunu kendileri ifade ettiler. ABB, ANFA Güvenlik tarafından 24 saat korunan ve güvenlik kameralarıyla izlenen böyle bir tesis içerisinde nasıl olurda hırsızlık olayları olur bunu anlamak mümkün değil. Bununla ilgili bir araştırma önerisi vereceğiz" dedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ak Parti Grup Başkanvekili Murat Köse gerçekleştirdiği basın açıklamasının ardından AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile birlikte ANKAPARK'ın bir kısmını da yürüyerek gezdi.