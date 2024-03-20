AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, gazeteciler tarafından kendisine sorulan Kanal İstanbul sorusunu yanıtladı.
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler öncesinde programlarını hızlandırdı. Katıldığı bir televizyon programında seçim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Kurum, kendisine yöneltilen Kanal İstanbul sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
Kurum, "İstanbul'da deprem riski bu kadar önemliyken, sokak hayvanları problemleri varken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum bu kadar sıkıntı varken Kanal İstanbul'u gündemimize alamayız. Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizin öncelikleri doğrultusunda hareket eder." ifadelerini kullandı.
Öte yandan geçtiğimiz gün de Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan İBB adayı Kurum, seçimler öncesinde muhalefetin kendisini Kanal İstanbul üzerinden eleştirdiğini belirtti. Kurum, "Her gün soruyorlar. Çünkü soracakları hiçbir şey yok. Vaatlerini de anlatamıyorlar. Önceliğimiz olmayan iş bizim gündemimizde değil." dedi.
Özdemir'in, "Yarın İBB Başkanı seçildiniz, Sayın Erdoğan da 'Kanal İstanbul'u yapalım' dedi, siz de 'Bizim başka önceliklerimiz var' diyebilir misiniz?" sorusuna ise Kurum, "Derim tabii, niye demeyeyim?" yanıtını verdi.
Son Dakika › Politika › Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması: İstanbul'un bu kadar sıkıntısı varken gündemimize alamayız - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yaptığı duygusal konuşmada belediye başkanlığı sürecini ve hizmetlerini anlattı. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu belirtti.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından kente kazandırılan 15 yeni proje için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Günel, projelerin kente hayırlı olmasını diledi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Belen ilçesinde yaptığı konuşmada, bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birliği, dirliği, bayrağı ve ezanı üzerinde siyaset olmaması gerektiğini belirtti. Özhaseki, PKK'lılara yüz verilmemesi ve kafirlerle oturulmaması gerektiğini vurgulayarak, iktidar olma hevesiyle hareket eden bir grubun bu tavrının olduğunu ifade etti. Yerel seçimlere kısa bir süre kaldığını hatırlatan Özhaseki, amaçlarının yine hizmet olduğunu söyledi ve CHP'nin belediyecilik anlayışını eleştirerek algı belediyeciliği yapmakla suçladı.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, basın mensupları ile iftar programında bir araya gelerek 5 yıllık başkanlık dönemi boyunca gerçekleştirdiği projeleri değerlendirdi. Erdem, yapılan tasarruf ve düzenlemelerle borçları azaltırken yatırımları artırdıklarını belirtti. Ayrıca, yapılan anketlerde Nilüfer'de yaşayan vatandaşların yüzde 82'sinin memnun olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Iğdır'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, yerli ve milli sanayi ile teröristlere göz açtırmadıklarını belirtti. Yerlikaya, Iğdır'da yapılan operasyonlar hakkında da bilgi vererek, Türkiye genelinde göreve geldiği süre içinde 22 bin 541 operasyon yapıldığını ve 830 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında düzenlediği geleneksel iftar programlarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Söke Yeni Camii Mahallesi Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Aydınlılar, Büyükşehir Belediyesi'nin yemekhanesinde hazırlanan lezzetli iftar yemekleri ve bereketli iftar sofraları için Çerçioğlu'na teşekkür etti.
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