Politika

İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Kurum, "Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Biz onların israflarını bitirip İstanbul'a, Gaziosmanpaşa'ya harcayacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum'un yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Korhan Çalışkan, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum'a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum, miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.

"Bizi kimse, tatil beldelerinde bulamayacak"

Mitingde konuşan Kurum, "Biz, bugün de, yarın da daima milletimizin her anında hep yanında olacağız. 650 bin konutu dönüştürerek yanında olacağız. Metroları iki katına çıkararak yanında olacağız. İki yakaya tüneller yaparak milletimizin yanında olacağız. Millet bahçeleriyle, kültür merkezleriyle, çocuk sağlık merkezleriyle milletin yanında olacağız. Biz milletimizin zor anında nasıl yanında olduysak 31 Mart'tan sonra da aynı anlayışla olmaya devam edeceğiz. Bizi daima kapınızın önünde, dizinizin dibinde bulacaksınız. Bizi arayanlar dün nasıl Adıyaman'ın yollarında, Gaziantep'in yollarında bulduysa, yarın bizi Fikirtepe'de, Kirazlıtepe'de, Tozkoparan'da bulacaksınız. Burada vatandaşlarımızla birlikte çalışacağız. Dün nasıl Karadeniz'de sellerde milletimizin yanında olduysak, bugün de Esenler'de, Bakırköy'de, Fatih'te aynı anlayışla çalışacağız. İstanbul'un 39 ilçesi için mücadele edeceğiz. Bizi arayan herkes İstanbul'u depremden korurken, milletimizin yuvalarını yaparken görecek. Bizi kimse polemiklerin, kavgaların yanında bulamayacaklar. Bizi kimse, tatil beldelerinde bulamayacak. Bu şehirde, hiçbir annemiz deprem korkusu çekmesin diye, 650 bin yeni yuva yaparken bulacaklar. Tarihin, milletin ve Gaziosmanpaşalıların önünde size söz veriyorum. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Onlar sözlerini bile hatırlamıyor. Sordukları zaman verdikleri vaatleri unutuyorlar. O da yetmezmiş gibi 'bu süreçte bunlar zaten yetişmezdi' diyorlar" şeklinde konuştu.

"Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız"

Mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, "Bu İBB yönetiminin 5 yılda başlayıp da bitirdiği tek şey İstanbul'dur. Metrolar bozuldu, umursamadılar. İstanbul halkını metrobüsleri itmek zorunda bıraktılar. Tramvaylar rayların üzerinde kaldı. Otobüsler yandı, tutuştu. İş yapmadıkları gibi, tembelliklerini bile 'çalıştırmıyorlar, engelliyorlar' algısıyla üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Kendi partileri için balya balya paraları savuranlar da onlardı. Biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız. Biz onların israflarını bitirip İstanbul'a, Gaziosmanpaşa'ya harcayacağız. İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. Ev kadınlarını bize oy veriyor diye ikiye böldüler. Ev kadınlarımız bu zihniyete 31 Mart'ta sandıkta gereken cevabı verecek. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler. İSMEK'in bütün şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri, makamlarına oturdukları gün unuttular. Gaziosmanpaşa'yı hatırlamadılar. Gaziosmanpaşa'nın sorunlarıyla ilgilenmediler. İstanbul'a hizmet etmek yerine İstanbul'u cezalandırdılar. Hiçbir yatırım gerektirmeyen İSPARK bile zarar ettirdiler. Kapı arkasında kurdukları ittifaklarla birlikte İstanbul'un kaynaklarını rant görüp peşkeş çekiyorlar" diye konuştu.

"Sarıgöl, Karayolları ve Mevlana Mahallesi'nde 7 bin konutluk bir kentsel dönüşüme imza attık"

"Biz her zaman olduğu gibi 1 Nisan'dan itibaren de Gaziosmanpaşalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" diyen Kurum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alibeyköy-Küçükköy Tramvay Hattı, Vezneciler-Sultangazi Metro Hattı, Kazlıçeşme-Levent metrosunu bu kardeşiniz yapacak. Gaziosmanpaşa'mız bizi iyi bilir. Biz Gaziosmanpaşa'ya Yıldıztabya'da, Bağlarbaşı'nda, Yeni Mahalle'deki dostlarımıza verdiğimiz sözleri tuttuk. Sarıgöl, Karayolları ve Mevlana Mahallesi'nde 7 bin konutluk bir kentsel dönüşüme imza attık. Bizim sadece Gaziosmanpaşa'ya yaptığımız konut sayısı İBB'nin 5 yılda yaptığı proje sayısından daha fazla. İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceğin için harcamayı biliyorsun. İstanbul'un sorunlarını çözmek yerine İstanbul'un paralarını il başkanlığı binası almak için balya balya paraları harcamayı biliyorsun. İş Gaziosmanpaşa'nın kentsel dönüşümüne geldiğinde ortada yoksun." - İSTANBUL