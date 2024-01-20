İmamoğlu ve Kurum\'a seçimde iki rakip daha geliyor

Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ı ziyaret etti. Ziyarette Doğan, Kurum'a 34 ve 61 numaralı iki forma hediye etti.

Ziyarette Kurum, "Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ile sporu, sporcuları, Trabzonspor'u konuştuk. Her daim kulüplerimizin yanında olacağız. İstanbul'umuzu tüm renkleriyle sporun başkenti yapacağız. Trabzonspor Kulübü'ne destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ertuğrul Doğan ise Trabzonspor Kulübü Resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum'u ağırladık. Nezaketleri için teşekkür ediyorum. Çıktığı yolda başarılar diliyorum. Spora verdiği önem, sporcular için çizdiği vizyon gençlerimiz için umut olacaktır" ifadelerini kullandı.