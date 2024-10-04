Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan KKTC'de çarpıcı mesajlar - Son Dakika
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Politika

Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan KKTC'de çarpıcı mesajlar

Muratpaşa Belediye Başkanı\'ndan KKTC\'de çarpıcı mesajlar

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC ziyaretinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaretinde, "1974 ruhu bugünün siyasetçilerine örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

04.10.2024 14:10  Güncelleme: 14:14
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Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, KKTC ziyaretinde Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaretinde, "1974 ruhu bugünün siyasetçilerine örnek olmalı" ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Girne Belediyesi'nce bu yıl 23'üncüsü düzenlen Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali için bulunduğu KKTC'de, kurucu cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt mezarını ziyaret etti. Uysal'a, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu ve siyasetçi Serdar Denktaş eşlik etti.

Başkan Uysal, dünyada siyasetle uğraşan, toplumuna liderlik etmek ve bu yolla topluma, insanlığa hizmet etmek isteyen herkesin merhum Cumhurbaşkanı Denktaş'tan öğreneceği çok şey olduğunu söyledi. Denktaş'ın hayatının dünyada olup biten her şeyin minyatür hikayesi olduğunu kaydeden Başkan Uysal, şöyle konuştu: "Hayatın içinde sürgün var, tutukluluk var, mücadele var, müzakere var, inanılmaz bir dirayet var. 1974 ruhunu, Kıbrıs'a, soydaşlarımızın hukukunu korumak için Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin ve burada yaşamını feda etmiş bütün şehitlerimizin, gazi olmuş bütün kahramanlarımızın buraya geliş yolunu en iyi temsil eden, en iyi anlayan, en iyi kavrayan siyasetçidir. Bir liderdi, bir büyük önderdi."

Barış Harekatı'nın 50'nci yılında, harekatın kararını veren dönemin Başbakanının, Türkiye Cumhuriyeti hükümeti üyelerinin, şehitlerin ve gazilerin o ruhunun, temizliğinin, iyi niyetlerinin, idealizmlerinin bugünkü siyasetçilere örnek olması gerekliliğinin altını çizen Başkan Uysal, "Anlamaya çalışsınlar. Buna çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uysal, anıt mezar ziyaretinde şeref defterini de imzaladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Muratpaşa Belediye Başkanı'ndan KKTC'de çarpıcı mesajlar - Son Dakika

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