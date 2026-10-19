Muş Bulanık'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'dan beri temel olduğu vurgulandı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta Muhtarlar Günü'nde muhtarlığın 1829'dan beri temel olduğu vurgulandı

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Muş Bulanık\'ta Muhtarlar Günü\'nde muhtarlığın 1829\'dan beri temel olduğu vurgulandı
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Muş Bulanık'ta 19 Ekim Muhtarlar Günü töreni, Bülent Yaşar'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Törende Feriha Yaren Marmara, muhtarlığın 1829'dan beri yerel yönetimlerin temel unsuru ve devlet-vatandaş arasında köprü olduğunu belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Kent Meydanında tören düzenlendi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen tören, Bulanık Muhtarlar Derneği Başkanı Bülent Yaşar'ın Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Muhtarlar derneği adına Murat Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Feriha Yaren Marmara tarafından yapılan konuşmada, muhtarlık kurumunun Türkiye'nin idari yapısında önemli bir yere sahip olduğu belirtildi. Muhtarlığın 1829 yılından bu yana yerel yönetimlerin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Marmara, muhtarların vatandaşların taleplerini ilgili kurumlara iletme ve yerel ihtiyaçların belirlenmesinde önemli görevler üstlendiğini kaydetti. Muhtarların yalnızca resmi işlemleri yürüten kişiler olmadığını vurgulayan Marmara, mahalle ve köylerde yaşayan vatandaşların sorunlarının çözümünde, kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasında muhtarların önemli bir sorumluluk taşıdığını dile getirdi.

"Devlet ile vatandaş arasında önemli bir bağ oluşturuyorlar"

Muhtarların vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında bulunduğunu belirten Marmara, yerel ihtiyaçların tespiti, yatırımların planlanması ve sosyal yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması süreçlerinde kamu kurumlarıyla iş birliğinin önemine değindi. Görevlerini özveriyle sürdüren muhtarların çalışmalarının takdire değer olduğunu ifade eden Marmara, kurum amirleriyle uyum içerisinde yürütülen çalışmaların mahalle ve köylerdeki hizmetlerin daha sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesine katkı sunduğunu belirtti.

"Hayatını kaybeden muhtarlar unutulmadı"

Konuşmasında geçmişten bugüne köy ve mahallelerine hizmet eden, ancak hayatını kaybeden muhtarları da anan Marmara, merhum muhtarlara Allah'tan rahmet diledi. Muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü belirten Marmara, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak sağlık, huzur ve görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Bulanık'ta düzenlenen tören, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki öneminin vurgulanması ve mahalle ile köylerde vatandaşlara hizmet veren muhtarların gününün kutlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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