Müslümanların Mescid-i Aksa'ya Erişimi Kınandı

11.03.2026 23:16
8 ülkenin Dışişleri Bakanları, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı kapatmasını kınadı ve uluslararası destek çağrısında bulundu.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada, "İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır" denildi.

8 ülkenin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Suudi Arabistan Krallığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dışişleri Bakanları, İsrail işgal makamlarının özellikle mübarek Ramazan ayı süresince ibadet etmek isteyen Müslümanlara Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'i kapalı tutmaya devam etmesini kınamaktadır. Kudüs Eski Şehre ve şehirdeki ibadet yerlerine erişime yönelik güvenlik kısıtlamaları ile Eski Şehir'deki diğer ibadet yerlerine yönelik ayrımcı ve keyfi erişim sınırlamaları uluslararası insancıl hukuk, tarihi ve hukuki statüko ile ibadet yerlerine engelsiz erişim ilkesi dahil uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlar tarafından Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait olduğunu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlar, hukuka aykırı ve gayrımeşru söz konusu tedbir ile İsrail'in Mescid-i Aksa/ Harem-i Şerif ve ibadet edenlere karşı sürdürdüğü provokatif eylemleri kesin bir şekilde reddettiklerini ve kınadıklarını beyan etmişlerdir. Bakanlar, İsrail'in işgal altındaki Kudüs üzerinde veya şehrin İslami ve Hristiyan kutsal mekanları üzerinde herhangi bir egemenliğe sahip olmadığını vurgulamışlardır. Bakanlar, 144 dönümlük Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğunu yinelemiş ve Ürdün Evkaf ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Evkaf ve Mescid-i Aksa İşleri İdaresi'nin mübarek Mescid-i Aksa/Harem-i Şerif'in idaresi ve buraya girişlerin düzenlenmesi konusunda münhasır yetkiye sahip yasal merci olduğunu yinelemiştir. Bakanlar, işgalci güç İsrail'e Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatmaya bir an evvel son vermesi, Kudüs Eski Şehre erişime yönelik kısıtlamaları kaldırması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişimini engellemekten imtina etmesi çağrısında bulunmuşlardır. Bakanlar ayrıca uluslararası toplumu, Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik devam eden ihlalleri ve hukuka aykırı uygulamaları ile bu kutsal mekanların kutsiyetine halel getirmesinin durdurulması için İsrail'i icbar edecek kararlı bir tutum benimsemeye davet etmişlerdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Son Dakika

