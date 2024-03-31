Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, verilerin son durumuna ilişkin seçim koordinasyon merkezinde açıklama yaptı. Bozbey, "Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik" dedi.
Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı. Oyların yüzde 72'sinin açıldığını belirten Mustafa Bozbey, "5 bin 400 yüz sandık açıldı ve Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 49.09, Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 37.50. Israrla takip ediyoruz. Hiçbir sandık görevlisinin, hiçbir müşahidimizin, hiçbir hak görevlisinin ya da bina sorumlusunun, bilişim sorumlusunun ayrılmamalarını istiyorum. Çünkü sayımlar daha devam ediyor. Bunlar son derece önemli. Yine avukat arkadaşlarımızın muhtemel bir duruma karşılık mutlaka binaların yakınlarında olmalarını istiyorum. Bazı tek tük de olsa bazı olumsuzluklar duyduk. Sadece büyükşehir değil, Nilüfer'de, Mudanya'da, Gemlik'te, Osmangazi'de, Mustafakemalpaşa'da ve Harmancık'ta seçimi kazanacağız. Bizler bu sabah bu şehirde yaşayan milyonları gülümseteceğiz ve mutlu yaşatacağız diye söz verdik. Yarın sabahtan itibaren bu kentte herkes mutlu yaşayacak. Herkes onurlu bir yaşamı insanca bir yaşamı yoksulluğun olmadığı, hiç kimsenin ötekileştirilmediği bir yaşamı bu kentte yaşayan herkese armağan edeceğiz. Bizim yarım kalan hayallerimiz vardı. İşte bugün o hayallerimizi tamamladık. Yarından itibaren bu kentte başka bir güne uyanacağız" şeklinde konuştu. - BURSA
Son Dakika › Politika › Mustafa Bozbey: Bursa'da seçimi kazanacağız - Son Dakika
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, seçimlerde ittifak olmamasına rağmen 10 puan farkla Adana'da seçim kazanmanın değerini vurgulayarak, Adanalı kardeşlerine teşekkür etti. Karalar, Adana'yı bölgenin incisi, öncüsü ve lideri yapma iddiasında olduklarını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası'nda partililerle buluştu. Büyükkılıç, seçilen başkanlara tebriklerini ileterek, şehrin iradesine saygı duyduğunu belirtti.
Aydın'da yerel seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Mustafa İberya Arıkan seçimi kazandı. Arıkan, Söke'de yapılan seçimlerde birinci olarak çıktı ve teşekkür konuşması yaptı.
Şırnak'ta seçim sonrası çıkan olaylarda aralarında DEM Parti İl Başkanı Abdullah Güngen'in olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Buharkent ilçesinde yapılan yerel seçimlerde mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, resmi olmayan sonuçlara göre en fazla oy alarak seçimi kazandı. Erol, destek verenlere teşekkür etti ve ilçeyi daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
2024 Yerel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'li Dursun Mirza, Bandırma Belediye Başkanı oldu. Bandırma'da seçim yarışını kazanan Mirza, zaferini kutladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 51.54, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 38.31 oy aldı. İzmir'in ilçelerinde ise CHP Adayı çoğunluğu elde etti.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 23.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 63.29, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.44 oy aldı. Ankara'nın ilçelerinde ise CHP adayı birçok ilçede önde görünüyor.
CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, belediye önünde toplanan vatandaşlara seslendi. Yavaş, "Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşehrilerimiz asla değildir. Bir demokrasi yarışı verilmiş, Ankaralının helal oylarıyla tüm Türkiye’de 'Mansur Yavaş Belediyeciliği' tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni, rakibimiz için çalışan hemşehrilerimiz de değildir. Bizler onların çabalarına, emeklerine ve özverilerine de sonuna kadar saygı duyuyoruz, onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok’tur. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler ve kaybetmeye de devam edecekler" dedi.
Sinop'ta yapılan yerel seçimlerde Metin Gürbüz Sinop Belediye Başkanı seçildi. Gürbüz, destekçilerine teşekkür ederek Sinop'u yeniden kazanacaklarını söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'de CHP'nin adayı Ahmet Akın, oy sayımında önde götürüyor.
Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından AK Parti'li birçok kişi kutlama yaptı. AK Parti adaylarından Nesrullah Tanğlay, Abdullah Akbaba, Yavuz Gülmez, Yahya Şam, Emrullah Yıldırım, Vahdettin Barlak ve Mümin Erol seçildi.
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