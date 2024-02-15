Mustafa Bozbey: Sosyal yardımlar belediye bütçesinin sadece yüzde 8\'ini oluşturuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, yapılacak sosyal yardımların belediye bütçesinin sadece yüzde 8'ini oluşturduğunu ifade etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Karacabey İlçe Başkanı Ümüt Vural, Karacabey Belediye Başkan Adayı Gönül Avil ile birlikte Karacabey kırsal mahallerini ziyaret etti. Bursa ve ilçeleri için vaatlerde bulunan Başkan Adayı Mustafa Bozbey, mahalle sakinlerinden destek istedi.
2019'da filmin yarım kaldığı ve şimdi tamamlanma zamanı geldiğini ifade eden Mustafa Bozbey, "Önce köylüleri ayağa kaldıracağız. Mazot, gübre, tohum, hayvancılık yapanlara da küçükbaş desteği vereceğiz. Çocuklarımıza her gün süt vereceğimiz için, kooperatifler aracılığı ile çiftçiden sütler toplanıp değerlendirecek. Bu değerlendirme hak ettiği bedelle olacak. Çocuklarımızın iyi yetişmesi için onlara vereceğiz" ifadelerini kullandı.
"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün zamanında söylediği çok güzel bir söz var; 'Köylü, şehirlerin efendisidir' diyor. Sizde efendilik kaldı mı, bizde de kalmadı" diyerek sözlerini sürdüren Bozbey, "Vereceğimiz desteklerle sizlerin sorunlarını ortadan kaldırarak, sizlerle kol kola girerek, köylüyü şehirlinin efendisi yapma zamanına dönüşecek. Bunu da biz yapacağız. Daha önceki seçimlerden daha fazla destek olun ki hem Karacabey'deki hem de Bursa'daki çiftçilerimiz gülsün. Bunu yapacak kapasitede ve birikimdeyiz. Çözümlerle geliyoruz" dedi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapacakları sosyal desteklerin bütçenin sadece yüzde 8'ini oluşturduğunun altını çizen Bozbey, "Emekliye destek vereceğiz. İhtiyaç sahibi emekliye ayda 2 bin lira vereceğiz. Onların da yaşam standartlarını yükseltmemiz lazım. Lise ve üniversite öğrencilerimize burslar vereceğiz. Bunların toplamı belediye bütçesinin yüzde 8'i kadar ya oluyor, ya olmuyor. Yüzde 10'u bile değil. Bunu nasıl sağlayacağız? Tasarruf ederek yapacağız. Bu tasarruftan elde ettiklerimizi çiftçimizle, köylümüzle, ihtiyaç sahipleriyle adil ve eşit olarak paylaşacağız. Hak edene gidecek" diye konuştu. - BURSA
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