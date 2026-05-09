BBP Genel Başkanı Destici: "Bir çocuğumuzun daha köpek saldırısında hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok"

09.05.2026 17:54  Güncelleme: 17:59
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, köpek saldırılarının tehlikesine dikkat çekerek, çocukların hayatını kaybetmesine daha fazla tahammül edemeyeceklerini ifade etti. Köpeklerin toplanmasına yönelik İçişleri Bakanı'nın açıklamalarını değerlendiren Destici, aile değerlerine yönelik saldırılara da sert eleştiriler getirdi.

Büyük Birlik Partisi Konya Olağan İl Kongresi Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Onca yolsuzluğa, onca hırsızlığa, onca ahlaksızlığa rağmen bazı partilerin yöneticileri, belediye başkanları pişkin pişkin, sanki hiçbir şey olmamış gibi ortalıkta gezmekte, televizyonlarda endam etmekte, mahkeme salonlarında şov yapmaktadır. Bunlara asla müsamaha gösterilmemelidir. Yani bunların yaşadığını biz yaşasak ya da herhangi bir normal vatandaşımız yaşasa, utancından sokağa çıkamaz. Ama o kadar pişkinler ki sanki hiçbir şey olmamış, her şey sütlimanmış gibi sağa sola saldırmaya, parmak sallamaya, güya iktidara gelirlerse hesap soracaklarını söylemeye, televizyonlardaki gazetecilere saldırmaya devam etmektedirler. Ama güneş balçıkla sıvanmaz. Adalet gecikir ama mutlaka sonunda gerçekleşir. Kim haklı, kim haksız ortaya çıkar" dedi.

"LGBT dediğin düpedüz sapkınlıktır, LGBT dediğin ahlaksızlıktır"

Son yıllarda aileye saldırıların arttığını belirten Mustafa Destici, "LGBT diye sapkın düşünceleri bize özgürlük adı altında dayatıyorlar. Ne özgürlüğü, LGBT dediğin düpedüz sapkınlıktır, ahlaksızlıktır. Yeryüzünde ne kadar din varsa, sadece Müslümanlık değil, ne kadar ahlaki öğreti varsa bunların hepsi LGBT'yi reddetmektedir. Çünkü insanın tabiatına aykırıdır. Şimdi çocuklarımızı evlilikten soğutuyorlar. Televizyonlar, sosyal medya, internet aracılığıyla çocuklarımız evlenmesin diye her türlü propaganda yapıyorlar. Evlilik berekettir, rahmettir, çocuk berekettir, rahmettir. Ama yıllardır ne aşılıyorlar, 'sakın evlenmeyin.' Onun yanında ne aşılıyorlar? Evlilik dışı hayat ve bunu meşru gösteriyorlar. Gençlerimizi inançlarımızdan koparmalarına fırsat vermeyeceğiz ve gençlerimize bunu anlatacağız. Elbette bunu anlatırken ülkemizi her alanda geliştirerek gençlerimizin hepsinin bir işinin olmasını sağlayacağız. Ailelerin ihtiyaçlarını temin edecek gelire sahip olmalarını temin edeceğiz. Sanayiyi destekleyeceğiz. Üretimi destekleyeceğiz. Üreteni destekleyeceğiz ve hakça bölüşülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Neredeyse her gün bir çocuğun, bir canın köpek saldırılarında ya öldüğünü ya da ağır yaralandığını söyleyen Mustafa Destici, "Bizim buna dur dememiz gerekiyor. Bir çocuğumuzun daha, en son Van'da Hamza evladımızı parçaladı köpekler. Öldürdüler. Bir çocuğumuzun daha köpek saldırısında hayatını kaybetmesine tahammülümüz yok. İçişleri Bakanımızın açıklamaları bir nebze de olsa yüreğimize su serpti. Köpeklerin yüzde 80'inin toplandığını, geriye kalan yüzde 20'sinin de sonbahara kadar toplanacağını söyledi. İnşallah bu gerçekleşir. Ama bir kere daha söylüyorum, kararlılıkla ve hiç çekinmeden söylüyorum. Evet, köpekleri toplayalım, sahipsiz olanları. Sahipli olanlar zaten kendi başına dolaşıyor. Eğer belediyelerin imkanları varsa, valiliklerin imkanları varsa elbette barınaklara alsınlar, beslesinler. Ama bu yapılamıyorsa uyutmaktan başka çare yoktur ve çocuklarımız öleceğine köpeklerin uyutulmasının daha insani, daha doğru olduğunu da yüksek sesle söylüyorum. Bana her gün saldırıyorlar. Aynı bu köpekleri savunanların bir kısmı da onlar gibi saldırgan. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Yani mama lobileri bir taraftan ki bunların bir kısmının da böyle dernek kurarak geçimlerini oradan temin ettikleri daha sonra ortaya çıktı. İnanılmaz saldırıyorlardı. Ama onların saldırılarından falan korkacak, tırsacak, geri adım atacak değiliz. Çünkü biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyen bir anlayışın devamıyız. İnsan mı, köpek mi; çocuk mu, köpek mi dediğimizde elbette tercihimiz insandır, çocuktur ve öyle olacaktır" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
