Mustafa Destici'den Devlet Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı

Politika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir sağlık operasyonu geçirdiği ve tedavisinin devam ettiği açıklanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye şahsım ve Büyük Birlik Partisi camiası adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Yüce Allah'tan acil şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.