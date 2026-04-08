BBP Genel Başkanı Destici "Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce"
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BBP Genel Başkanı Destici "Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce"

BBP Genel Başkanı Destici "Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce"
08.04.2026 23:53  Güncelleme: 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye güzel hizmetlerinden dolayı övgülerde bulundu. Ziyaret sırasında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve şehirlerin kalkınması hakkında önemli vurgular yapıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. "Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz" diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Destici, Başkan Özlü'nün Düzce için güzel hizmetler yaptığını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Düzce'ye geldi. Destici, kurmayları ve Büyük Birlik Partisi İl Yönetimi ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü Konuralp'teki makamında ziyaret etti. Destici, Başkan Özlü'ye övgü dolu sözlerle bahsederek; "Dürüst çalışkan bir insansınız. Milletvekilliği ve Bakanlık yaptınız. Meclis döneminizin ardından şimdi de ikinci dönem Belediye Başkanlığı görevindesiniz. Düzce'ye güzel hizmetler yapıyorsunuz, bizim arkadaşlarımız da bahsediyorlar. Düzce halkı da sizleri seviyor ki tekrar ikinci kez sizi seçtiler" dedi.

"Düzce nadide şehirlerden biri"

Düzce'nin nadide şehirlerden biri olduğunu ifade eden Destici, Türk siyasi tarihinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle devam ettiği konuşmasında; "Düzce'miz ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesi. Rahmetli Muhsin başkanımızın bir sözü vardı 'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz' diye. Düzce o kilim. Burada her desenden örnekler var, kardeşçe Düzce'de yaşıyorlar. Doğanız güzel, insanlarınız cesur ve çalışkan" ifadelerini kullandı.

"Diyaloglarımızı güçlendiriyoruz"

Başkan Özlü, görüşmede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, şehirlerin kalkınmasında ortak akıl ve iş birliğinin önemi vurguladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Düzce'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü; "Biz Büyük Birlik Partisi'nin geçmişini ve kurucusunu saygıyla anan bir kültürden geliyoruz. Geçmiş kültürel kodlarımız çok yakın. Siyaset yoluyla bu ülkeye hizmet etmek isteyen her kim varsa bunların en iyilerini belediye başkanı yapmalıyız. Bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadardır. Bir şehirde belediye, aslında şehrin kalkınmasının lokomotifi olabilecek bir potansiyele sahip. Belediye Başkanı makul yerlerde hastane için yer ayırmazsa, sağlık bakanlığı nereye hastane yapacak. Aynı şekilde okul yeri ayırmazsa Milli Eğitim Bakanlığı nereye okul yapacak. İnsan hayatının her noktasına dokunan hizmetler yapıyoruz. Bu ülkeyi yönetmek isteyen her kim varsa hayatının bir döneminde belediye başkanlığı yapmalı. Belediye Başkanlığı vatandaşla vasıtasız iletişim kurduğunuz bir alan. Siyasetin tüm paydaşları şehirde" dedi.

"Düzce üzerinde uzlaşmak çok kıymetli"

Hafta sonu siyasi parti il başkanları ile yaptığı saha gezisini hatırlatan Başkan Özlü, Düzce paydasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde siyasi partilerin il başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. Son derece faydalı olduğu kanaatindeyim. İletişim kurmak uzlaşmak bunlar kıymetli şeyler. Tekrar şehrimize hoş geldiniz. Bizim şehrimiz göçlerle büyüyen bir şehir. Biz halen göç almaktayız. Burası bir ticari merkez. Endüstri, Tarım, Ticaret var. Butik bir şehiriz."

Ziyaret karşılıklı iyi niyet ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Faruk Özlü, Politika, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici 'Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 23:55:22. #.0.5#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici "Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.