BBP Genel Başkanı Destici "Bizler aynı kilimin desenleriyiz, o kilim ise Düzce"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü makamında ziyaret etti. "Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz" diyerek sözlerine başlayan Genel Başkan Destici, Başkan Özlü'nün Düzce için güzel hizmetler yaptığını dile getirdi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için Düzce'ye geldi. Destici, kurmayları ve Büyük Birlik Partisi İl Yönetimi ile birlikte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'yü Konuralp'teki makamında ziyaret etti. Destici, Başkan Özlü'ye övgü dolu sözlerle bahsederek; "Dürüst çalışkan bir insansınız. Milletvekilliği ve Bakanlık yaptınız. Meclis döneminizin ardından şimdi de ikinci dönem Belediye Başkanlığı görevindesiniz. Düzce'ye güzel hizmetler yapıyorsunuz, bizim arkadaşlarımız da bahsediyorlar. Düzce halkı da sizleri seviyor ki tekrar ikinci kez sizi seçtiler" dedi.

"Düzce nadide şehirlerden biri"

Düzce'nin nadide şehirlerden biri olduğunu ifade eden Destici, Türk siyasi tarihinin simge isimlerinden Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle devam ettiği konuşmasında; "Düzce'miz ülkemizin nadide şehirlerinden bir tanesi. Rahmetli Muhsin başkanımızın bir sözü vardı 'Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz' diye. Düzce o kilim. Burada her desenden örnekler var, kardeşçe Düzce'de yaşıyorlar. Doğanız güzel, insanlarınız cesur ve çalışkan" ifadelerini kullandı.

"Diyaloglarımızı güçlendiriyoruz"

Başkan Özlü, görüşmede, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, şehirlerin kalkınmasında ortak akıl ve iş birliğinin önemi vurguladı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi Düzce'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Özlü; "Biz Büyük Birlik Partisi'nin geçmişini ve kurucusunu saygıyla anan bir kültürden geliyoruz. Geçmiş kültürel kodlarımız çok yakın. Siyaset yoluyla bu ülkeye hizmet etmek isteyen her kim varsa bunların en iyilerini belediye başkanı yapmalıyız. Bir şehirde belediye başkanının vizyonu neyse o şehir o kadardır. Bir şehirde belediye, aslında şehrin kalkınmasının lokomotifi olabilecek bir potansiyele sahip. Belediye Başkanı makul yerlerde hastane için yer ayırmazsa, sağlık bakanlığı nereye hastane yapacak. Aynı şekilde okul yeri ayırmazsa Milli Eğitim Bakanlığı nereye okul yapacak. İnsan hayatının her noktasına dokunan hizmetler yapıyoruz. Bu ülkeyi yönetmek isteyen her kim varsa hayatının bir döneminde belediye başkanlığı yapmalı. Belediye Başkanlığı vatandaşla vasıtasız iletişim kurduğunuz bir alan. Siyasetin tüm paydaşları şehirde" dedi.

"Düzce üzerinde uzlaşmak çok kıymetli"

Hafta sonu siyasi parti il başkanları ile yaptığı saha gezisini hatırlatan Başkan Özlü, Düzce paydasında buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Geçtiğimiz günlerde siyasi partilerin il başkanları ile istişare ve değerlendirme toplantısı yaptık. Son derece faydalı olduğu kanaatindeyim. İletişim kurmak uzlaşmak bunlar kıymetli şeyler. Tekrar şehrimize hoş geldiniz. Bizim şehrimiz göçlerle büyüyen bir şehir. Biz halen göç almaktayız. Burası bir ticari merkez. Endüstri, Tarım, Ticaret var. Butik bir şehiriz."

Ziyaret karşılıklı iyi niyet ve temennilerin iletilmesiyle sona erdi. - DÜZCE