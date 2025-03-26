Mustafa Destici: "Hırsızlık varsa savcılar soruşturacak" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Mustafa Destici: "Hırsızlık varsa savcılar soruşturacak"

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen yolsuzluk suçlamalarını değerlendirerek, hukukun üstünlüğü ve insan hakları çerçevesinde sürecin yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, terör örgütü ile mutabakat yapıldığını ve buna dair kanıtların bulunduğunu belirtti.

26.03.2025 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Destici: "Ortada bir hırsızlık varsa elbette ki savcılar bunu soruşturacaktır"

SİVAS - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ortada bir hırsızlık varsa elbette ki savcılar bunu soruşturacaktır" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta gündeme dair yaptığı açıklamalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlaması ile tutuklanması ve sonrasındaki eylemleri değerlendirdi.

Destici, 560 milyara yakın büyük bir paradan bahsedildiğini belirterek, "Biz ilkesel olarak sürecin, hukuk, demokrasi ve insan hakları ilkeleri çerçevesinde yürütülmesini savunuyoruz. Sadece bu sürece mahsus değil her şeyin hukuk, demokrasi ve insan hakları çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor. Tabii ki hiç kimse dokunulmaz değildir. Ortada bir suç varsa, ortada bir yolsuzluk varsa, ortada bir hırsızlık varsa elbette ki bu da bir şekilde savcılara ulaştırılmışsa savcılık bunları soruşturacaktır. Yapılan tahkikatlarda, masak raporlarında, savcılığın yaptığı soruşturmada ciddi bulgu ve delillere erişilmiştir. 560 milyar gibi bir paradan bahsedilmektedir. 560 değil 56 milyar bile olsa çok büyük bir paradır. 5-6 milyar da olsa büyük bir paradır. 1 lira için bile beytülmale el uzatılmışsa, yetimin hakkına el uzatılmışsa elbette ki hukuk bunun hesabını sorar" dedi.

"Teröristler ile mutabakat yapıldı, para aktarıldı"

Destici, terör örgütüyle mutabakat yapıldığı ve para aktarıldığına dair araştırma sonuçları olduğuna dikkat çekerek, "Kent uzlaşısı adı altında terör örgütünün kendisi başta olmak üzere, bizzat aracılar aracılığıyla terör örgütü mensuplarıyla görüşmelerden bahsediliyor. Teröristler ve siyasi uzantılarıyla yapılan görüşmeler, mutabakatlar, para aktarımları, örgütün istediği kişilerin çeşitli belediyelerde meclis üyesi veya başkan yardımcısı, hatta belediye başkanı ya da personel olarak görevlendirilmeleri yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkartılmış gerçekler" dedi.

"Mitingde 'polisle çatışalım mı çatışmayalım mı' oylaması yaptı"

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde binlerce kişiye hitaben yaptığı konuşmadaki, "Polisle çatışalım mı çatışmayalım mı" oylamasının olayları bu noktaya getirdiğine vurgu yaparak, "Hukukun verdiği kararları beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama hepimize düşen mükellefiyet nedir? Beğenmeseniz bile uymak zorundasınız. Eğer uymazsanız anarşi çıkar memlekette. Anarşi çıktığında neler olduğunu gördük. Bu nedenle herkesin anarşiden ve anarşiye sevk edecek sözlerden, eylemlerden uzak durulması gerekir. Yargı mensuplarına parmak sallamak, tehdit etmek, 'sizi tanımıyoruz' demek, 'sonunuz şunun gibi bunun gibi olacak' demek gerçekten doğru şeyler değildir. Polislerin üzerine asit atmak ne demektir? Kaldırımları sökerek polislerimizin kafasına atmak ne demektir? Polisler hepimizin evladı. Kahramanca görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Polise baltayla saldırmak ne demek? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı miting yaptığı yerde binlerce insanın içinde, 'polisle çatışalım mı çatışmayalım mı' şeklinde oylama yaptırırsa işin sonu buraya gider" şeklinde konuştu.

"Alçaklıktır, namussuzluktur"

Destici, Cumhurbaşkanı'nın ailesine küfredilmesini alçaklık ve namussuzluk olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"Bu ülkenin Cumhurbaşkanı'nın merhum annesine, aile efradına küfrediliyor. Böyle bir alçaklık, namussuzluk ve şerefsizlik olabilir mi? Bu bize de olabilirdi. Özel'in ailesine de olsa, İmamoğlu'nun ailesine de olsa aynı tepkiyi verirdik. Aile kutsaldır. Hele ki rahmeti rahmana kavuşmuşlar daha da kutsaldır. Türk milletinin örfü, adeti, inancı bunu gerektirir. Demek ki bunu yapanlar ne bizim kültürümüzün insanı ne de bizim inancımızın insanı."

Mustafa Destici ayrıca, CHP'nin İsrail'e karşı göstermediği ambargoyu milli ürünlere karşı göstermesinin halkta karşılık görmediğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ekrem İmamoğlu, İnsan Hakları, Hırsızlık, Politika, 3-sayfa, Terör, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Destici: 'Hırsızlık varsa savcılar soruşturacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
16:25 Lütfü Savaş’ın CHP’nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret Lütfü Savaş'ın CHP'nin olağanüstü kurultay kararı için iptal başvurusu talebine ret
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:10:30. #7.13#
SON DAKİKA: Mustafa Destici: "Hırsızlık varsa savcılar soruşturacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement