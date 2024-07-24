Mustafa Hulki Cevizoğlu: Eylemsel Atatürkçülüğü AK Parti İktidarında Yapıyoruz

Politika

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, "Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz." dedi.

Cevizoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 24 Temmuz 1908'de, Türk basınında sansürün kaldırıldığını belirterek, basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Lozan Barış Antlaşması'nın 101. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan Cevizoğlu, Lozan'ı, " Türkiye'nin tapusu" ve "bağımsızlığını tescil eden anlaşma" olarak nitelendirdi. Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını rahmetle anan Cevizoğlu, Atatürk'ün o dönemde İsmet İnönü'ye yazdığı mektuptan bazı bölümleri okudu.

Atatürk'ün, mektupta ülkenin içerisinde bulunduğu olumsuz durumu anlattığını ifade eden Cevizoğlu, "Atatürk'ün işaret ettiği 'Yurdu yeniden kurmamız gerekir' şiarını AK Parti döneminde gerçekleştirmiş olduk. Buna 'eylemsel Atatürkçülük' diyoruz. Slogan Atatürkçülüğü yerine eylemlerle Atatürk ilkelerini hayata geçirerek cevap vermek gerekiyordu." diye konuştu.

Cevizoğlu, Türkiye'nin AK Parti iktidarı döneminde ulaştırma alanında imza attığı başarıları sıralayarak, "Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde, Atatürk'ün 'Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyiz' sözleri doğrultusunda bugün geldiğimiz noktayı açıklamak amacıyla yaptığım toplantıyı şu sözlerimle tamamlamak istiyorum; Atatürkçülük, eylemsel olmalıdır. İcraatlarla Atatürkçülük yapılmalıdır. Atatürkçülük, ilkeleri hayata geçirmekle yapılır. Eylemsel Atatürkçülüğü, günümüzde AK Parti iktidarında Cumhurbaşkanımızın icraatlarıyla yapıyoruz. Türkiye'nin geleceğinin parlak olduğunu vurgulamak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.