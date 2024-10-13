TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili yaptığı konuşmada "3. madde değiştirilmeli" çıkışında bulunması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı Mustafa Sandal, Numan Kurtulmuş'a, "Suç işlediğinizin farkında mısınız?" diye seslendi.
Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.
Sosyal medyada Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal, "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un 'Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin' çıkışına tepki - Son Dakika
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