Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un "Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin" çıkışına tepki - Son Dakika
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Politika

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un "Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin" çıkışına tepki

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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. maddesinin değiştirilmesi gerektiği yönündeki çıkışına tepki gösterdi. Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadelerini kullandı.

13.10.2024 10:02  Güncelleme: 10:19
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa ile ilgili yaptığı konuşmada "3. madde değiştirilmeli" çıkışında bulunması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Şarkıcı Mustafa Sandal, Numan Kurtulmuş'a, "Suç işlediğinizin farkında mısınız?" diye seslendi.

"DEVLETİN ÜLKESİ OLMAZ"

Kurtulmuş, "Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü' tabirinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, 'Milletin devleti ve ülkesiyle bölünmez bütünlüğü' şeklinde ifade edilmelidir" dedi.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Sosyal medyada Kurtulmuş'un açıklamalarını alıntılayan Sandal, "Anayasal suç işlediğinizin farkında mısınız Numan bey?" ifadesini kullandı.

Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un 'Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin' çıkışına tepki
Mustafa Sandal\'dan Numan Kurtulmuş\'un "Anayasa\'nın 3. maddesi değiştirilsin" çıkışına tepki

Numan Kurtulmuş, Mustafa Sandal, Politika, 3-sayfa, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un 'Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin' çıkışına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Furkan Zeren:
    işte tamda sorun burda, bı insan kendi fikrini söyleyince neden anayasal suç oluyor. adam Kendi fikrini beyan edemeyecek mi bu ülkede 20 61 Yanıtla
  • Abdullah ŞENATEŞ:
    Meclis başkanına nasıl davranmalısınız biliyor musunuz sayın sandal Değiştirilemez değiştirilemez diye diye memleket kendine gelemedi Ayeti kelimemidir değiştirilemez olsun bırakın bu söylemleri lütfen 13 32 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Kaşınıyorsunuz anlaşılan merak etmeyin akıllı olan millet sandıkta bir güzel kaşıyacak sizi. 33 8 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    sanatına bak 11 19 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bütün suç millette gibi 26 3 Yanıtla
  • Burak Öztürk:
    Kesinlikle ilk 3 maddesi de değiştirilmeli gerçekler ortaya çıksın artık 11 14 Yanıtla
  • Defolu Outlet:
    Mustafa sandal bu ülkede dikkate alınacak biri değildir.... anlamının bile ne olduğunu bilmeyen sırf gündem olsun diye KONUŞUYOR 11 11 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Numan vatan hainidir.. Yargılanacak ve mahkum olacaktır… 13 8 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bence anayasanin 3. maddesi degilde. numan kurtulmus emekli edilsin. yaslandi kendisi. 10 4 Yanıtla
  • metehan Aşçı:
    Aziz nesin bilemedik kıymetini 10 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Mustafa Sandal'dan Numan Kurtulmuş'un "Anayasa'nın 3. maddesi değiştirilsin" çıkışına tepki - Son Dakika
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