Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi

15.06.2022 09:34
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya hesabından kendi partisi ile Zafer Partisi ve Memleket Partisi'nin birlikte hareket edeceği 3. ittifak iddiasını barındıran bir paylaşımı beğenmesi kulisleri hareketlendirdi.

2023 seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin 3. ittifak yoluna gidip gitmeyeceği de hayli merak ediliyor. Sol partilerin ittifak girişiminden henüz bir sonuç çıkmazken, Atatürkçü çizgideki partilerle ilgili kulisler ise hız kazandı. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA, Saadet Partisi ve Demokrat partinin oluşturduğu 6'lı masanın dışında, diğer partilerin de yeni bir ittifak için temas kurduğu belirtiliyor.

SARIGÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

Bu konuda liderler düzeyinde karşılıklı ziyaretler sürerken, '3. ittifak' seslerini yükseltecek bir hamle Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den geldi.

BEĞENİSİ GÜNDEM OLDU

Sarıgül'ün sosyal medyada "Evet sonunda kulisler başladı ve 3. İttifak gündem de! Yeni İttifak geliyor... Bu ittifak için siz ne düşünüyorsunuz acaba?" başlığıyla yapılan paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

PAYLAŞIMDAKİ LİDERLER HANGİLERİ?

Söz konusu paylaşımda 3. ittifak için Sarıgül'ün yanında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ve Bağımsız Türkiye Partisi Hüseyin Baş'ın olduğu görüldü. Sarıgül'ün söz konusu paylaşımı beğenmesi, 'ittifak sinyali' olarak yorumlandı.

İşte Sarıgül'ün o paylaşımı:

Mustafa Sarıgül'den sosyal medyada dikkat çeken beğeni! 3. ittifak kulisleri hareketlendi
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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! 'Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor' paylaşımını beğendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken hamle! "Türkiye Değişim Partisi-Zafer Partisi-Memleket Partisi ittifakı geliyor" paylaşımını beğendi - Son Dakika
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