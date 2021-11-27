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Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem - Son Dakika

Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem

27.11.2021 23:35

Son zamanlarda katıldığı yayınlarda elini masaya vurmasıyla bilinen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sarıgül, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımında bu kez bir taksinin kaputuna vurarak "Bu tenekeden tayyare değil. Taksicinin hakkını kimseye yedirtmem" açıklamalarında bulundu.

İstanbul'da taksi sayısının azlığı ve sürücülerin yolculara karşı tavırları gündemde yerini korurken Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, kişisel TikTok hesabından konuyla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu.

ELİNİ BU KEZ MASAYA DEĞİL, KAPUTA VURDU

Paylaşımında Sarıgül, "Burada atalarının, dedelerinin birikimi var. Burada helal para var. Bu tenekeden tayyare değil. Taksicinin hakkını kimseye yedirtmem" açıklamalarında bulundu. Son zamanlarda katıldığı programlarda ve yayınlarda elini masaya vurmasıyla dikkat çeken deneyimli siyasetçi, bu kez de videonun sonunda önündeki taksinin kaputuna defalarca vurdu.

"BENİM BABAM DA SARI TAKSİLERİ KULLANDI"

Sarıgül, geçtiğimiz haftalarda İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'i ziyaret etmiş ve şu açıklamaları yapmıştı:

"Şoför Hakkı Baba'nın oğlu olarak taksici kardeşlerimi ziyaret için buradayım. Bu siyasi bir program değil. Asla oy için burada bulunmuyorum. Ben sadece vefam gereği buradayım. Son dönemde bazı sorunlar yaşayan taksici kardeşlerime destek vermek için buradayım. Benim babam da sarı taksileri kullandı. Minibüsleri kullandı. Ben de eğitimimi sarı taksilerle yaptım. Bu taksiler olmasa ben burada olamazdım. Sarı taksilerdeki paranın ne kadar değerli olduğunu ve buradaki emeğin son damlasına kadar helal olduğunu çok iyi biliyorum."

Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem

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Son Dakika Politika Mustafa Sarıgül haykırdı: Haklarını kimseye yedirtmem - Son Dakika


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