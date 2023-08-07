CHP'nin İBB adayı mı oluyor? Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı - Son Dakika
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CHP'nin İBB adayı mı oluyor? Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı

07.08.2023 12:24

Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olacağı yönündeki iddiaları "Külliyen yalan" diyerek çürüttü. Sarıgül, ayrıca Kılıçdaroğlu'nun liderliği ve parti içindeki değişim arayışıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerinde Erzincan'dan milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül'ün yerel seçimlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine aday olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

"LAFI BİLE GEÇMEDİ, GEÇMEYECEK"

Gazeteci Fatih Altaylı'ya açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi, geçmeyecek" dedi.

"BEN VEFALI ADAMIMDIR"

Kılıçdaroğlu'nun liderliği ile ilgili tartışmaları ve partideki değişim arayışı konusunda da açıklamalarda bulunan Sarıgül, "Ben vefalı adamımdır. Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (2)
  • Erhan Yılmaz: Mustafa beye bir sorarsanız zamanında partiden neden ve ne itham ederek kovuldu Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
  • mücahid: Şişli den herkes tanıyor sarıgülü ve oğlunu.Istanbul belediyesini herkes yapamaz.Laf değil,icraat gerek. Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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Mustafa Sarıgül, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'nin İBB adayı mı oluyor? Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin İBB adayı mı oluyor? Sarıgül, iddiaları kesin bir dille yalanladı - Son Dakika
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