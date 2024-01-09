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Mustafa Savaş, Efeler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Mustafa Savaş, Efeler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette çiftçinin sorunlarına ilişkin talepler aktarıldı. Savaş, tarımın milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayarak, tarımsal hasılatı arttırmak için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Ziyarete AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

Mustafa Savaş, Efeler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti
09.01.2024 - 16:41,
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AK Parti Aydın Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Mustafa Savaş, Efeler Ziraat Odası Başkanlığını ziyaret etti.

Ziyarette Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Savaş'a çiftçinin sorunlarına ilişkin talepleri aktardı.

Tarımın bir milli güvenlik meselesi olduğunu pandemi ve Rusya - Ukrayna Savaşı sürecinde gördüklerini söyleyen Savaş, "Tüm dünya kepenk kapatırken her taraf kendi kabuğuna çekilmişken bizim çiftçimiz tarlasına gitti üretimi yaptı." dedi.

Tarımsal anlamda Aydın'ı Germencik'ten Buharkent'e kadar güçlendireceklerini vurgulayan Savaş, "Tarımsal hasılatı arttırmak adına hem hükümet olarak hem de yerel yönetimler olarak önümüzdeki dönem ne yapmamız gerekiyorsa sizlerle beraber iş birliği yapmaya hazırız." diye konuştu.

Kendirlioğlu ise Savaş'ın belediye başkanı adaylığı açıkladıktan sonra ilk ziyaretini ziraat odasına yapmasının çok anlamlı olduğunu, bunun Aydın'da tarıma ne kadar değer verdiğinin net bir göstergesi olduğunu ifade etti.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve İl Başkanı Gökhan Ökten de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA
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