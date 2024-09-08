Bursa'da Yerel Kalkınma Modelleri Destekleniyor - Son Dakika
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Politika

Bursa'da Yerel Kalkınma Modelleri Destekleniyor

Bursa\'da Yerel Kalkınma Modelleri Destekleniyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Varank, Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği'ni ziyaret ederek salça yapımında yer aldı.

08.09.2024 20:46
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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Farklı derneklerle, kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse de kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye'de üretim yapan derneklere, kooperatiflere destekler veriyor." dedi.

Bursa'nın Kestel ilçesi Saitabat köyüne gelen Varank, daha sonra 2002 yılında kurulan Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

Burada köy ve dernek haklarında bilgi alan Mustafa Varank, daha sonra köylü kadınlarla birlikte salça kazanının başına geçerek salça kaynattı.

Salça yapımının ardından gazetecilere açıklama yapan Varank, Bursa'nın tarımda en önemli ve marka şehirlerden bir tanesi olduğunu ifade ederek Bursa'nın salçalık domateste de Türkiye'de önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği'nin köy kadınlarının dayanışması amacıyla kurulan ilk örneklerinden biri olduğunu belirten Mustafa Varank, şunları kaydetti:

"Kurulduğu ilk andan itibaren de tüm Türkiye'ye örnek çalışmalara imza atıyorlar. Hatta o kadar başarılı işlere imza atıyorlar ki artık ünleri Türkiye sınırlarını da aşmış durumda. Bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Kestel Belediye Başkanımız, bu derneğe üretimde kullanılmak üzere farklı destekler vermişti. Hem onlarla ilgili görüşmek hem de hasbihal etmek üzere bugün buradayız. Yağmurlu bir hava altında, arkadaşlarımız salçalarını üretiyorlar. İnşallah buraya gelen misafirlerimiz de bu lezzetten tatmış olacaklar."

Dernekleşme ve kooperatifleşmenin ülke kalkınması için önemli olduğunu söyleyen Varank, şöyle devam etti:

"Farklı derneklerle, kooperatiflerle biz Türkiye'de yerelden bir kalkınma modelini de desteklemek üzere önemli çalışmalar yapıyoruz. Hükümetimiz gerek Ticaret Bakanlığı, gerekse de kalkınma ajansları vasıtasıyla Türkiye'de üretim yapan derneklere, kooperatiflere destekler veriyor."

Mustafa Varank, Bursa'nın ve Kestel'in tanıtımına katkı sağladıkları için Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma ve Koruma Derneği'ne ve bu derneğe desteklerinden ötürü Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'a teşekkür ederek bereketli bir sezon olması için temennide bulundu.

Varank, daha sonra programı takip eden gazetecilere salça hediye etti.

Programa, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile partililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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