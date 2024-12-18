Mut Belediye Başkanı Orhan, Sözlerini Tutuyor - Son Dakika
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Politika

Mut Belediye Başkanı Orhan, Sözlerini Tutuyor

Mut Belediye Başkanı Orhan, Sözlerini Tutuyor

Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, vatandaşlarla bir araya gelerek verdikleri hizmet sözlerini yerine getirdiklerini açıkladı. Belediyenin imkanları dahilinde halkla iç içe olduklarını ve projelerinin devam ettiğini vurguladı.

18.12.2024 08:42  Güncelleme: 08:43
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Mersin Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, tutamayacakları sözü vermediklerini belirterek, "Verdiğimiz sözleri de tek tek yerine getiriyoruz" dedi.

Mut Güme Mahallesini ziyaret ederek mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Orhan, "Mut ilçesine başkan seçildiğim günden bu yana vatandaşlarımla iç içe olmaya devam ediyorum. İYİ Parti'den belediye başkanı seçildim ama artık particilik yok, ben Mut halkına hizmet için bu koltuktayım ve Mut halkının belediye başkanıyım. Belediye başkanı olduğum müddetçe hangi partili olursa olsun asla vatandaşlarıma hizmet etmekten vazgeçmeyeceğim. Belediyenin bütçesi dar ve kısıtlı olduğu halde imkanlar dahilinde ilçeme hizmet etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum" diye konuştu.

Her fırsatta siz değerli vatandaşlarla birlikte olduğunu anlatan Orhan, şöyle devam etti:

"Mahallelerimizi ziyaret ediyor vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bugün Güme Mahallemizde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Malzemelerini temin ettiğimiz ve önümüzdeki günlerde tadilatına başlayacak olduğumuz köy konağı tadilatının haberini verdik. Yıllardır Yayla Mahallelerini Karaman ilimize bağlayan Gödet yolunun bu yaz ayında en azından Akpınar çeşmesine kadar yapacağımızın sözünü verdik. Biz hep yanınızda halkımızın içinde olacağız." - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mut Belediye Başkanı Orhan, Sözlerini Tutuyor - Son Dakika

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