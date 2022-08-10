Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, MYK toplantısı için sabah saatlerinde Denizli'ye geldi. Bir otelde gerçekleşen toplantının ardından Muharrem İnce, beraberindekilerle Merkezefendi ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi Çarşısı'na gitti. Burada esnaf ziyareti gerçekleştiren Muharrem İnce, sohbetler ederek vatandaşları dinledi. Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri kırmayarak bol bol poz veren İnce, sonrasında ise Sarayköy ilçesinde bulunan kahvehanedeki buluşma için yola çıktı. Buradaki buluşmanın ardından İnce'nin kentten ayrılacağı belirtildi. - DENİZLİ

Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor

Kaynak: İHA

Merkez Yürütme Kurulu, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Denizli, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Muharrem İnce, Denizli'de esnafla bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.