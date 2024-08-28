Nagazaki Belediye Başkanı İsrail Büyükelçisini Törene Davet Etmedi - Son Dakika
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Politika

Nagazaki Belediye Başkanı İsrail Büyükelçisini Törene Davet Etmedi

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i davet etmeme kararları ile ilgili 2 bin destek mesajı aldıklarını açıkladı.

28.08.2024 17:34
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Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i davet etmeme kararları ile ilgili 2 bin destek mesajı aldıklarını açıkladı.

Atom bombası saldırısının 79. yılı vesilesiyle düzenlenen anma törenine İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmeyen Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, çok tartışılan kararla ilgili açıklamalarda bulundu. Muhtemel protesto riski nedeniyle İsrail'i törene davet etmediklerini hatırlatan Suzuki, söz konusu kararla ilgili 2 bini aşkın telefon, e-posta ve çevrimiçi destek mesajı aldıklarını ifade etti. Yaklaşık bin 500 kişinin ise İsrail'in törene davet edilmemesine tepki gösteren İngilizce mesajlar gönderdiği bilgisini paylaşan Suzuki, bu mesajların bin 400'ünün aynı konu başlığı ve içeriğe sahip olduğunu vurguladı. Olumsuz tepkilerden üzüntü duyduğunu belirten Suzuki, "Tepkiler, kararımızın politik olmadığını tam olarak anlatamadığımızı gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Davet yerine ateşkes çağrısı göndermişti

Nagazaki Belediyesi atom bombası saldırısında hayatını kaybedenlerin anıldığı 9 Ağustos'taki geleneksel törene İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen'i bu yıl davet etmemiş, Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki kararın muhtemel protesto riski nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Suzuki, " Gazze'deki kritik insani durum ve uluslararası kamuoyunun tepkileri göz önüne alındığında, güvenli ve sorunsuz olması gereken tören sırasında beklenmedik olayların meydana gelme ihtimaline ilişkin endişelerimiz var" dedi.

İsrail'in Japonya Büyükelçiliği'ne davet mektubu yerine "derhal ateşkes çağrısında bulunan" bir mektup gönderdiğini duyurmuştu. Suzuki, İsrail'i anma törenine davet etmeme kararının "politik olmadığını" vurgulamıştı.

İsrail'in Japonya Büyükelçisi Cohen tepki göstermişti

Karara tepki gösteren İsrail'in Japonya Büyükelçisi Gilad Cohen ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, kararı "üzücü" olarak nitelendirmişti. Nagazaki şehri yönetiminin "dünyaya yanlış bir mesaj verdiğini" iddia eden Cohen, ülkesinin Nagazaki'de yapılan törene yıllardır katıldığını belirterek İsrail'in kendisini ve vatandaşlarını koruma hakkını kullandığını savunmuştu.

G7 ülkeleri protesto etmişti

İngiltere, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve AB'nin Japonya büyükelçilikleri ise Nagazaki Belediyesi'ne gönderdikleri ortak mektupta İsrail'i törene davet etmeme kararından "endişe duyulduğunu" belirtmişti. Tel Aviv'in anma törenine davet edilmemesi halinde etkinliğe "üst düzey katılım sağlamanın zorlaşacağı" uyarısında bulunulan mektupta, kararın "İsrail'i üç yıldır törene davet edilmeyen Rusya ve Belarus gibi ülkelerle aynı kefeye koyması" eleştirilmişti. Gelişmenin ardından G7 ülkeleri 9 Ağustos'taki anma töreninde büyükelçi düzeyinde değil, daha düşük düzeyde temsil edilmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Nagazaki Belediye Başkanı İsrail Büyükelçisini Törene Davet Etmedi - Son Dakika

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