NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Rusya'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.
NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sözcü Dakhlallah, "Moskova'da konsere gidenleri hedef alan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
"Uluslararası toplum terör belasına karşı birlik içinde kalmalı"
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise paylaşımında, "Dün gece Moskova dışında gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Terör yine savunmasız insanları hedef aldı. Uluslararası toplum terör belasına karşı sağlam bir şekilde birlik içinde kalmalıdır" ifadelerine yer verdi.
"Korkunç terör saldırısı"
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Masum canların kaybı bir insanlık trajedisidir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
"Dehşete kapıldık"
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek, "Hiçbir şey böyle bir saldırıyı haklı gösteremez. Faillerin insan hakları hukuku uyarınca sorumlu tutulması gerekir. Bu şok edici saldırının kurbanlarıyla dayanışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. - BRÜKSEL
Son Dakika › Politika › NATO, AB ve BM Rusya'daki Terör Saldırısını Kınadı - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve sırtını kime dayarlarsa dayasınlar umursamadıklarını söyledi. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede 10 ayda 421 örgütün yakalandığını açıkladı. Evden hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı kararlı olduklarını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa'da yaptığı mitingde, Türkiye'den İsrail'e dikenli tel gönderildiğini belirterek, hükümetin somut adımlar atmamasını eleştirdi. Erbakan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırısında AKP iktidarının icraat yapmadığını ve İsrail'deki büyükelçinin çağırılması ile Kürecik radar üssünün kapatılması gerektiğini söyledi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?