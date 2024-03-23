NATO, AB ve BM Rusya'daki Terör Saldırısını Kınadı

Politika

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk Rusya'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, Moskova bölgesinde konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısına dair sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Sözcü Dakhlallah, "Moskova'da konsere gidenleri hedef alan saldırıları kesinlikle kınıyoruz. Hiçbir şey bu kadar iğrenç suçları haklı gösteremez. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası toplum terör belasına karşı birlik içinde kalmalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise paylaşımında, "Dün gece Moskova dışında gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyorum. Terör yine savunmasız insanları hedef aldı. Uluslararası toplum terör belasına karşı sağlam bir şekilde birlik içinde kalmalıdır" ifadelerine yer verdi.

"Korkunç terör saldırısı"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Moskova'daki korkunç terör saldırısını kınıyorum. Masum canların kaybı bir insanlık trajedisidir. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"Dehşete kapıldık"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk saldırı karşısında dehşete kapıldıklarını belirterek, "Hiçbir şey böyle bir saldırıyı haklı gösteremez. Faillerin insan hakları hukuku uyarınca sorumlu tutulması gerekir. Bu şok edici saldırının kurbanlarıyla dayanışma içindeyiz" değerlendirmesinde bulundu. - BRÜKSEL