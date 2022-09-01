NATO, sildiği 30 Ağustos gönderisini yeniden paylaştı - Son Dakika
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NATO, sildiği 30 Ağustos gönderisini yeniden paylaştı

01.09.2022 20:42
NATO, sildiği 30 Ağustos gönderisini yeniden paylaştı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından sildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı gönderiyi yeniden yayınladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), Yunanistan'ın tepki göstermesinin ardından sildiği 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı gönderiyi yeniden yayınladı.

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), sosyal medya hesabından dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünü kutlamak için paylaştığı gönderiyi Yunanistan'ın tepkisinin ardından silmişti. Bugün LANDCOM hesabından yeni bir paylaşım yapıldı. Birliktelik mesajının yer aldığı gönderide, "LANDCOM, Salı günü Müttefikimiz Türkiye'yi Silahlı Kuvvetler Günü vesilesiyle kutladı. Türkiye'yi ev sahibi ülke olarak gördüğümüz için minnettarız. ve ittifakımıza katkılarından dolayı 30 müttefikin hepsine teşekkür ederiz. Birlikte daha güçlüyüz" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan 30 Ağustos'ta paylaşılan ve Türk askerlerinin fotoğrafının bulunduğu gönderide, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı etiketlenerek Türkçe olarak, "Zafer Bayramınız kutlu olsun" denilmişti. Paylaşımın devamında İngilizce, "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız" ifadeleri kullanılmıştı.

Yunanistan tepki göstermişti

NATO'nun paylaşımı sonrası Yunanistan paylaşıma tepki göstermiş, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurmuş, NATO'nun paylaşımını "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirmişti. Yunan ordusunun da NATO'ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'na (SHAPE) şikayette bulunacağı bildirilmişti.

LANDCOM, üye ülkelerin ulusal bayramlarında düzenli olarak kutlama mesajları paylaşırken, 25 Mart'ta Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü kutlamıştı. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

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