NATO'nun 75. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

NATO'nun 75. Yıl Dönümü Kutlandı

NATO\'nun 75. Yıl Dönümü Kutlandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen törende NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu belirtirken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise birlikte daha güçlü ve daha güvende olduklarını vurguladı. NATO'nun 75. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde gerçekleştirilen törende pasta kesildi ve konuşmalar yapıldı.

04.04.2024 12:46
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NATO'nun 75'inci yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen törende konuşma yapan NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer, NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise "Birlikte daha güçlüyüz, daha güvendeyiz" mesajı verdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 4 Nisan 1949'da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün (NATO) 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Yıl dönümü çerçevesinde NATO'ya üye devletlerin dışişleri bakanları ve askeri yetkililerin katılımıyla NATO genel merkezinde tören düzenlendi. Bando gösterisi gerçekleştirilen törende NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dışişleri bakanlarının konuşmalarının ardından pasta kesildi.

NATO Askeri Komite Başkanı Amiral Rob Bauer yaptığı konuşmada, NATO'nun 12 üyeyle yola çıktığını ve üye sayısının 32'ye ulaştığını hatırlatarak, "Washington Antlaşması'nın her kelimesi, müttefik silahlı kuvvetlerin yerine getirmek için mücadele ettiği kutsal bir taahhüttür. Birlikte fiziksel güvenlikten daha fazlasını koruyoruz. Hep birlikte özgürlüğü ve demokrasiyi savunuyoruz" dedi. NATO'nun masum insanlar için kalkan oluşturduğunu belirten Bauer, "Biz özgürlük ve baskının arasında duruyoruz. Bu üniformalı tüm erkek ve kadınların paylaştığı bir görevdir. Bu görev savaşları ve nesilleri aşan görünmez bir bağ oluşturuyor" şeklinde konuştu.

"Demokrasinin uğruna savaşmaya değer olduğunu dünyaya göstermeliyiz"

Avrupa ve Kuzey Amerika'da 3,5 milyon üniformalı erkek ve kadının saldırganlığa karşı bir kalkan oluşturduğunu vurgulayan Bauer, "Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde, herhangi bir düşmanı caydırıyor ve ona karşı savunma yapıyoruz. Otoriter rejimlerin bir güç imajı sergilemeye çalıştığı, zorbalığın halkların ve ulusların egemenlik haklarını elinden almaya çalıştığı bir dünyada bu kalkana her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Demokrasinin uğruna savaşmaya değer olduğunu dünyaya göstermeliyiz" diye konuştu.

Brüksel'deki NATO karargahında yetkililerin her gün binlerce politika üzerinde fikir birliğine varmak için siyasi ve askeri düzeyde bir araya geldiğini kaydeden Bauer, "32 ülke her gün 'ben' yerine 'biz'i seçiyor.

NATO özünde bir savunma İttifakıdır. Biz tarihin en başarılı İttifakıyız. Saldırgan bir askeri güç gösterisi ya da vahşice fethettiğimiz topraklar yüzünden değil getirdiğimiz barış, birleştirdiğimiz ülkeler ve çatışmaların kontrolden çıkmasını engellediğimiz için tarihin en başarılı İttifakıyız. Bugün 32 kardeşten oluşan grubumuzu kutluyoruz. Birlikte daha güçlüyüz" dedi.

"NATO her zamankinden daha büyük ve daha güçlü"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yaptığı konuşmada, bugün tarihin en güçlü, en kalıcı ve en başarılı İttifakının 75. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda bir başka yıkıcı savaşın yaşanması konusunda endişeler olduğunu ifade eden Stoltenberg, "Böylece tarihte bugün 1949 yılında Avrupa ve Kuzey Amerika'dan 12 ülkenin Dışişleri Bakanları, Washington Antlaşması'nı imzalamak, ittifakımızı oluşturmak için bir araya geldi. Bu Soğuk Savaş yılları boyunca halkımızı güvende tuttu" diye konuştu.

Norveç ordusunda 1979'da görev yaptığını söyleyen Stoltenberg, "Savaş olsaydı ön saflarda olurduk. Ama korkmuyordum. Çünkü yalnız olmadığımızı biliyordum. Arkamızda NATO ittifakının gücü vardı. Soğuk Savaş sona erdiğinde, NATO, Balkanlar'daki iki acımasız etnik çatışmanın sona ermesine yardımcı oldu. 2001 yılındaki 11 Eylül saldırılarından sonra ilk kez Washington Anlaşması'nın bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere saldırı anlamına geldiğini ifade eden 5. maddesini devreye soktuk. O tarihten bu yana NATO terörle mücadelede ön saflarda yer alıyor. 2014 yılı ve Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhak etmesi bir başka dönüm noktası oldu. O günden bu yana kolektif savunmamızın nesiller boyu en büyük takviyesini gerçekleştirdik. Bugün NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve birlik içindedir" şeklinde konuştu.

İki dünya savaşı, Soğuk Savaş ve o günden bu yana karşılaşılan her zorluğun müttefiklerin birbirine ihtiyacı olduğunu gösterdiğini belirten Stoltenberg, "Birlikte daha güçlüyüz, daha güvendeyiz" dedi. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO'nun 75. Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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