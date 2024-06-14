NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ediyor - Son Dakika
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Politika

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ediyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı. Toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantının açılış konuşmasında caydırıcılık ve savunma gündemine odaklanacaklarını ve Ukrayna'ya yönelik yardım ve eğitim planını sonuçlandıracaklarını belirtti.

14.06.2024 11:00
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumu başladı.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı ikinci gününde devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan NATO karargahında düzenlenen toplantıda Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açılış konuşmasında, "Sabah oturumumuz, gelecek ay ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne hazırlanırken, caydırıcılık ve savunma gündemimize odaklanacak. Savunma planlarımızın sağlam ve uygulamaya hazır olmasını sağlamaya yönelik ilerlememizi ele alacağız. Hem kendi savunmamız için hem de Ukrayna'yı desteklemeye devam etmek için ihtiyaç duyulan kritik ihtiyaçların karşılanması sağlamak amacıyla savunma sanayi üretimini görüşeceğiz. Aynı zamanda Ukrayna'ya yönelik NATO güvenlik yardımı ve eğitim planını da sonuçlandıracağız" ifadelerini kullandı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de devam ediyor - Son Dakika

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