NATO tartışmalarının ışığında Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da PKK bayrağı - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ile birlikte Baltık ülkelerini "Kızıl Ordu" paniği sardı. İsveç ve Finlandiya'dan peş peşe NATO'ya katılmak için açıklamalar geldi. Dünya kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oldu. Erdoğan "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" sözleriyle İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvurusuna Türkiye'nin veto vereceğini belli ederken ortaya çıkan yeni görüntüler Erdoğan'ın sözünü destekler nitelikte oldu.

İSVEÇ'İN EN ÜNLÜ CADDESİNDE PKK BAYRAĞI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İsveç'ten skandal görüntüler geldi. Stockholm'ün en ünlü caddesi Kungsgatan'da PKK bayrağı açıldı. Görüntüler "Reddit" platformunda yayınlanırken, Türk kullanıcılar paylaşıma tepki gösterdi.

"SİVİLLERİMİZİ ŞEHİT EDEN TERÖR ÖRGÜTÜNE DESTEK VERMEMELERİ GEREKİYOR"

Almanya'nın başkenti Berlin'de, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye çok açık destek verdiğini vurgulayarak, "Bu da halkımızın hissiyatını olumsuz yönde etkiliyor, gözümüzün önünde tüm uyarılarımıza rağmen. Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden, sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.

33 TERÖRİSTİN İADESİ TALEBİNİ KABUL ETMEDİLER

Konu gündemden düşmezken son olarak Finlandiya ve İsveç, ülkelerinde bulunan FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini duyurdu. Türkiye Finlandiya'dan 6'sı FETÖ, 6'sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişiyi; İsveç'ten de 10'u FETÖ, 11'i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlatmıştı. Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt vermedi.

RESMİ TEMASLAR İÇİN TÜRKİYE'YE HEYET GÖNDERECEKLER

Finlandiya ve İsveç'in FETÖ ve PKK terör örgütü üyesi 33 kişiyi iade etmeyeceklerini duyurması yeni bir krizin başlamasına neden olurken, NATO cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları'nın resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye heyet göndereceği duyuruldu.