NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" için anlaştı - Son Dakika
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NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" için anlaştı

13.10.2022 17:08
NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" için anlaştı

NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya, Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" konusunda anlaşmaya vardı.

NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya, Avrupa'nın hava savunma kapasitesini artırmayı hedefleyen "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" konusunda anlaşmaya vardı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bir araya gelen 14 ülkenin bakanları ile Finlandiya Savunma Bakanı Antti Kaikkonen "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi"nin geliştirilmesine yönelik niyet mektubunu imzaladı.

Almanya'nın öncülüğünde başlatılan girişim, katılımcı ülkeler tarafından ortak hava savunma teçhizatı ve füze alınarak Avrupa'da hava ve füze savunma sistemi oluşturmayı hedefliyor.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu taahhüt, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri öldürdüğü ve kritik altyapıyı yok ettiği acımasız ve ayrım gözetmeyen füze saldırılarına tanık olduğumuz bugün daha da önemli. Bu çerçevede Almanya'nın Avrupa Sema Kalkanı Girişimi'ni başlatma konusundaki öncülüğünü güçlü bir memnuniyetle karşılıyorum" dedi

Katılımcı ülkelerin ortak bir hava savunma sistemi oluşturmasını sağlayan girişimde, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve Birleşik Krallık yer alıyor. - BRÜKSEL

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Almanya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya 'Avrupa Sema Kalkanı Girişimi' için anlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO üyesi 14 ülke ile Finlandiya "Avrupa Sema Kalkanı Girişimi" için anlaştı - Son Dakika
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