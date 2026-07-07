NATO Zirvesi İçin Üst Düzey Ziyaretler

ANKARA'da gerçekleştirilen 36'ncı NATO Liderler Zirvesi için Polonya Cumhurbaşkanı Karol Tadeusz Nawrocki, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Antonio Luis Santos da Costa Türkiye'ye geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi dolayısıyla Ankara'ya gelen Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Karol Tadeusz Nawrocki, Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi Başkanı Sayın Antonio Luis Santos da Costa'yı Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Türkiye, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sunan diplomatik girişimlerde yapıcı rolünü kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.