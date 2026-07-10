NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi

NATO Zirvesi\'nde Ajda Pekkan sürprizi
10.07.2026 14:50
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NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderlerin eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde Ajda Pekkan sahne aldı.

NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın liderlerin eşleri onuruna verdiği akşam yemeğinde Ajda Pekkan sahne aldı.

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Zirvesi kapsamında Emine Erdoğan'ın liderlerin eşlerini ağırladığı akşam yemeğinde Ajda Pekkan'ın sahne aldığı ortaya çıktı. Pekkan'ın sahne alması sosyal medyada gündem oldu. Geceden kareler, Çekya Başbakanı Andrej Babis'in eşi Monika Babisova'nın sosyal medya paylaşımıyla sosyal medyada hızla yayıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika NATO Zirvesi'nde Ajda Pekkan sürprizi - Son Dakika

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