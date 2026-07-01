NATO Zirvesinde Savunma Güçlendirmesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ne değinerek, "Gelecek haftaki toplantı savaşa hazırlık kapasitelerimizi genişletmeye ve savunma sanayimizi önemli ölçüde güçlendirmeye odaklanacak. ABD ile yakın iş birliği içinde çalışmak için ittifakı daha iyi bir şekilde yeniden dengelememiz gerekiyor" dedi.

Almanya Bakanlar Kurulu, Başbakan Friedrich Merz başkanlığında ikinci kez Almanya Savunma Bakanlığı yerleşkesinde (Bendlerblok) haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Almanya Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) güçlendirilmesi ve gelecek hafta Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle yapılan toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de konuk olarak katıldı. Yaklaşık iki saat süren toplantının ardından Almanya Başbakanı Friedrich Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius birlikte basın toplantısı düzenledi.

Almanya Başbakanı Merz, kabine toplantısına katılan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin kendisini bilgilendirdiğini belirtti. Cuma günü Estonya, Letonya ve Litvanya başbakanları ile Berlin'de görüşeceğini ifade eden Merz, "Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Avrupa tarafı olarak birlik mesajı vermek istiyoruz. NATO'yu genel olarak daha Avrupalı hale getirmek istiyoruz. Avrupalılar olarak NATO'da daha fazla sorumluluk üstleniyoruz. Tek taraflı transatlantik bağımlılıkları azaltıyoruz ve bu, her şartta Atlantik'in her iki yakası için de doğru bir karardır. Buna, savunma harcamalarımızı kararlı bir şekilde artırmamız da dahildir" diye konuştu.

"NATO daha Avrupalı hale gelmelidir"

Alman Başbakan Merz, "NATO, transatlantik kalabilmek için daha Avrupalı hale gelmelidir. Bence bu çok iyi bir ifade. Son yıllarda kendi güvenliğimiz için yeterince çaba göstermedik. Şimdi bunu telafi ediyoruz. Ancak bunu, ABD başkanının belirlediği bir hedefe uymak için değil, kendi çıkarlarımız için yapıyoruz. Bunu, doğru ve gerekli olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz ve ABD hükümetiyle eşit şartlarda muhatap oluyoruz. Amerika, 32 ortaktan biridir. Biz 32'den biriyiz, ancak NATO'nun Avrupa kanadında, bu arada Kanada ile de iyi bir uyum içindeyiz. Yani önümüzdeki haftaya son derece kendinden emin bir şekilde giriyoruz ve ABD'lilere 'siz bize bağımlısınız, biz de size bağımlıyız, biz bir aradayız' diyeceğiz" dedi.

"Ankara'daki zirvede Ukrayna'ya güçlü bir destek vermek istiyoruz"

NATO içinde tek taraflı adımlar atmak istemediklerini ifade eden Friedrich Merz, "Transatlantik ve Avrupa düzeyinde daha fazla iş birliği istiyoruz. Ankara'da Ukrayna'ya yönelik desteğimizi ve kararlılığımızı göstermek istiyoruz. Ankara'da bir destek sinyali vermek ve Ukrayna için bir fark oluşturmak istiyoruz. Federal Alman Hükümeti, Kiev'e Avrupa'daki bir NATO müttefiki olarak yeni bir finansman taahhüdünde bulunmamızı öneriyor. Moskova'nın bundan doğru sonuçları çıkaracağını umuyoruz. Ukrayna'ya desteğimizi azaltmayacağız ve destek vermekten vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Ankara'daki NATO Zirvesinde ABD-İran barış anlaşmasına yönelik diplomatik çabaları ele alacağız"

Alman Başbakan Merz, "Ankara'daki NATO Zirvesi'nde Orta Doğu'nun geleceği ve son durumu da ele alınacak. ABD ile İran arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. ABD ile İran barış anlaşmasına yönelik diplomatik çabaları ele alacağız. Ortak hedefimiz, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın kalıcı olarak açılmasıdır" şeklinde konuştu.

İran için planlanan 300 milyar dolarlık yeniden yapılanmayı da içeren ABD-İran çerçeve barış anlaşmasının uygulanmasında ülkesinin muhtemel katkısına ilişkin olarak Merz, "Federal Hükümet adına şunu söyleyebilirim: savaşın sona ermesini ve bunun ötesinde bir antlaşmanın imzalanmasını umuyoruz. Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin güvenli kalmasına yardımcı olmaya hazır olduğumuzu her zaman söyledik. Bölgede tahrip olmuş alt yapının yeniden inşası söz konusu olduğunda da bunu konuşabiliriz. Ancak öncelikle çatışmaların sona ermesi gerekiyor" dedi.

"Ankara'daki zirve savunma kapasitemizin artırılmasına odaklanacak"

NATO Genel Sekreteri Rutte de Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'nin üyelerin taahhütlerinin yerine getirilmesine, savunma harcamaları ve üretiminin artırılmasına ayrıca Ukrayna'ya güçlü destek sağlanmasına odaklanacağını ifade etti. Rutte, "Gelecek haftaki toplantı savaşa hazırlık kapasitelerimizi genişletmeye ve savunma sanayimizi önemli ölçüde güçlendirmeye odaklanacak. ABD ile yakın iş birliği içinde çalışmak için ittifakı daha iyi bir şekilde yeniden dengelememiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta yapılacak zirvede müttefikler, Ukrayna'ya sürdürülebilir, öngörülebilir ve uzun vadeli güvenlik yardımı sağlamayı taahhüt edecekler. Ukrayna'ya karşı savaş sona erdiğinde bile Rusya üzerindeki baskıyı sürdürmemiz gerektiği konusunda hemfikiriz. Rusya, Avrupa-Atlantik güvenliğine uzun vadeli bir tehdit oluşturmaktadır" diye konuştu.

Mark Rutte, "Küresel güvenlik ortamı karmaşıktır ve İran'a baktığımızda, dünya ekonomisini rehin almaya çalıştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri açıklamasında, Almanya'nın NATO'ya katkısı ve Ukrayna'ya verdiği desteği de övdü.

Hürmüz Boğazında mayın temizlenmesinde Almanya geri adım atmaya hazırlanıyor

Almanya Savunma Bakanı Pistorius ise Fransa'nın Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için ortaklarıyla iş birliği yapacağı açıklaması ve İran'ın buna yönelik tepkisi hatırlatılarak Hürmüz Boğazında seyrüsefer güvenliğinin sağlanmasında ülkesinin tutumuna yönelik bir soruyu cevapladı. Pistorius, "Böyle bir durumun gerçekleşmesi hiç de muhtemel görünmüyor ve bu da mantıken mayın arama tarama faaliyeti için iki gemimizi sonbahara kadar bir gün bir şey olacağını umarak orada bekletmeyeceğimiz anlamına geliyor. Yaz aylarında bir karar vereceğiz, şüpheye düşersek askerlerimizin yazlarını Berlin'de geçirmelerini tercih edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kabine ikinci kez Savunma Bakanlığında toplandı

Almanya'da Bakanlar Kurulu toplantısı her hafta Friedrich Merz liderliğinde Başbakanlık binasında gerçekleştiriliyor. Ancak ülkenin savunma harcamalarındaki artışla birlikte savunma politikalarına yönelik desteğin gösterilmesi adına ilk kez geçen yıl ağustos ayında Savunma Bakanlığı yerleşkesinde yapılmıştı. Bugün yapılan toplantıyla kabine ikinci kez Başbakanlık dışında Savunma Bakanlığında toplanmış oldu. - BERLİN