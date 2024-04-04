Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde CHP başkanlık koltuğuna oturan Dr. Ertuğrul Tetik, mazbatasını alarak başkanlık görevine başladı. Başkan Tetik, herkese eşit hizmet yapacağını ve borçları birlikte kapatacaklarını belirtti.

04.04.2024 20:22  Güncelleme: 20:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 yıl aradan sonra CHP başkanlık koltuğuna otururken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nazilli Belediye Başkanı seçilen Dr. Ertuğrul Tetik, meclis üyeleriyle birlikte ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak başkanlık görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenin ardından mazbatasını alan Başkan Ertuğrul Tetik ve Belediye Meclis Üyeleri ilk olarak İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Nazilli Belediyesi'ne geçen Tetik ve beraberindeki heyet, belediye önünde basın açıklaması yaptıktan sonra başkanlık makamına geçerek önceki dönem Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan görevi devraldı.

"Herkese eşit hizmet yapacağım"

Başkan Ertuğrul Tetik, başkanlık makamında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Parti rozetini çıkarıp Türk Bayraklı rozeti takan Başkan Tetik, herkese eşit hizmet yapacağının vurgusunu yapıp "İlk icraatımız Nazilli Belediyesi'nin bir haritasını çıkartmak olacak. Yani durumumuz nedir görmemiz lazım. İcraat ilk önce buradan başlıyor. Verileri elinize almadan hastalığı teşhis edemezsiniz. Artı ve eksileri değerlendirip icraata başlayacağım. Şuna söz veriyorum; ilk icraatlar en çok hak eden halkıma yönelik olacak. Herkesi kucaklayıp, herkese eşit hizmet yapacağım" dedi.

"Hep beraber borcu kapatırız"

Nazilli Belediyesi'nin borçları konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını ifade eden Başkan Tetik; "Borcumuz olabilir. Bir belediye başkanı ve belediye borçtan korkmaz. Bunu herkes bilsin. Borcun olduğu zaman israfı kısarsın, ayağını yorganına göre uzatırsın. Ne dedik biz, halkımız ile birlikte çalışacağız. Hep beraber borcu kapatırız. Yeter ki biz yatırımlar yapalım. O borcu karşılayacak gelirleri elde edelim. Gelirlerimizde çok yeter ki boşa harcamayalım. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Arkamda koskoca Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Ankara'da da Aydın milletvekillerimiz var" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Adalet milletin hak kapısı olmalıdır
    21:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Adalet milletin hak kapısı olmalıdır

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara 2'nolu Baro'nun düzenlediği iftar programında adaletin milletin hak kapısı olması gerektiğini vurguladı. Yılmaz, adaletin temelinde insanın olduğunu belirterek, adalet sisteminin güçlendirilmesi için yapılan reformlara değindi. Ayrıca, avukatlık mesleğinin ve yargının savunma tarafının güçlendirilmesine önem verdiklerini ve hukukun üstünlüğünün korunması için çalıştıklarını ifade etti.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık
    21:42 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Bayramda yoğunluk nedeniyle tüm önlemlerimizi aldık

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın seyahatiyle memlekette bir nevi 'kavimler göçü' yaşanacağını belirtti. Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Uraloğlu, bayram süresince karayollarında denetimlerin sıkılaştırıldığını ve ücretsiz ulaşım imkanları sağlandığını açıkladı.

  • CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu göreve başladı
    21:35 CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu göreve başladı

    CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.


20:38 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak 9 günlük bayram tatilinde köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
20:07 CHP’nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan’da seçimlerin yenilenmesi kararı CHP'nin 174 oy farkla kazandığı Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi kararı
19:18 AK Parti’den Özlem Zengin’in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında AK Parti'den Özlem Zengin'in görevden alındığı iddialarına yalanlama: Görevinin başında
18:31 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’un Van’daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un Van'daki mazbata krizine yönelik sözlerine en sert tepki AK Parti içinden geldi
18:43 Kur’an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç’te tutuklandı Kur'an-ı Kerim yakma provokatörü Momika, kaçtığı Norveç'te tutuklandı
17:46 Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu Cezaevi firarisi, eşini öldürmek için gittiği evde polisi görünce kendini vurdu
17:21 Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli’nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira Acun Ilıcalı, Haluk Yürekli'nin iddialarına öfke kustu: Adi, yalan ve iftira
17:04 Kanarya’dan bir rekor daha Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti Kanarya'dan bir rekor daha! Fenerbahçe, Türk futbol tarihine geçti
16:45 Yemekteyiz’de kalburabastı krizi Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı Yemekteyiz'de kalburabastı krizi! Kadın yarışmacı tatlıyı duyunca önce inledi sonra ağladı
15:22 Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz “Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz“ sorusuna sessiz kalamadı Trafikte görüntülenen Cem Yılmaz "Arabanız güzelmiş ne iş yapıyorsunuz" sorusuna sessiz kalamadı
15:07 “Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum“ sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti "Taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum" sloganı atan Eyüp Aksu seçim sonrası çark etti
14:25 Cenaze törenine damga vuran an Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi’nden rol çaldı Cenaze törenine damga vuran an! Ali Koç ve Dursun Özbek, Kurtlar Vadisi'nden rol çaldı
14:19 Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı Tebrik için gelen personeli “Hadi görevinizin başına“ diyerek gönderdi Mehmet Kasım Gülpınar hızlı başladı! Tebrik için gelen personeli "Hadi görevinizin başına" diyerek gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 21:51:51. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement