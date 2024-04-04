Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Göreve Başladı

Politika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 30 yıl aradan sonra CHP başkanlık koltuğuna otururken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Nazilli Belediye Başkanı seçilen Dr. Ertuğrul Tetik, meclis üyeleriyle birlikte ilçe seçim kurulundan mazbatasını alarak başkanlık görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenin ardından mazbatasını alan Başkan Ertuğrul Tetik ve Belediye Meclis Üyeleri ilk olarak İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından Nazilli Belediyesi'ne geçen Tetik ve beraberindeki heyet, belediye önünde basın açıklaması yaptıktan sonra başkanlık makamına geçerek önceki dönem Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan görevi devraldı.

"Herkese eşit hizmet yapacağım"

Başkan Ertuğrul Tetik, başkanlık makamında basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Parti rozetini çıkarıp Türk Bayraklı rozeti takan Başkan Tetik, herkese eşit hizmet yapacağının vurgusunu yapıp "İlk icraatımız Nazilli Belediyesi'nin bir haritasını çıkartmak olacak. Yani durumumuz nedir görmemiz lazım. İcraat ilk önce buradan başlıyor. Verileri elinize almadan hastalığı teşhis edemezsiniz. Artı ve eksileri değerlendirip icraata başlayacağım. Şuna söz veriyorum; ilk icraatlar en çok hak eden halkıma yönelik olacak. Herkesi kucaklayıp, herkese eşit hizmet yapacağım" dedi.

"Hep beraber borcu kapatırız"

Nazilli Belediyesi'nin borçları konusunda sıkıntı yaşamayacaklarını ifade eden Başkan Tetik; "Borcumuz olabilir. Bir belediye başkanı ve belediye borçtan korkmaz. Bunu herkes bilsin. Borcun olduğu zaman israfı kısarsın, ayağını yorganına göre uzatırsın. Ne dedik biz, halkımız ile birlikte çalışacağız. Hep beraber borcu kapatırız. Yeter ki biz yatırımlar yapalım. O borcu karşılayacak gelirleri elde edelim. Gelirlerimizde çok yeter ki boşa harcamayalım. Şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Arkamda koskoca Aydın Büyükşehir Belediyesi var. Ankara'da da Aydın milletvekillerimiz var" dedi. - AYDIN