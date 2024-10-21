Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca\'dan günler sonra tepki çeken açıklama

Politika

Bu kez de basına sataştı

"Yenidoğan çetesi" skandalı ile ilgili bir açıklama yapması beklenen eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sessizliğini bozdu. ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşım yapan Koca, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Koca'ya, "Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" sözleriyle tepki gösterdi.

FAHRETTİN KOCA'NIN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "yenidoğan çetesi" skandalıyla ilgili her gün dehşete düşüren detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma devam ederken, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu ana kadar bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

KOCA'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Herkesin dikkatlerini çevirdiği eski Bakan Koca sessizliğini bozdu. Günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "yenidoğan çetesi" yerine bambaşka bir konuya değindi. Fahrettin Koca, ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşımında, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Eski Bakan Fahrettin Koca'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları: