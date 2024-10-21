Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama - Son Dakika
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Politika

Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

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''Yenidoğan çetesi'' skandalı ile ilgili sessizliğini koruyan eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günler sonra paylaşım yaptı. ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşımında Koca, ''Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var.'' dedi. Koca'ya, ''Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan'' şeklinde tepkiler geldi.

21.10.2024 20:33
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"Yenidoğan çetesi" skandalı ile ilgili bir açıklama yapması beklenen eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sessizliğini bozdu. ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşım yapan Koca, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Koca'ya, "Yenidoğan Çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" sözleriyle tepki gösterdi.

FAHRETTİN KOCA'NIN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen "yenidoğan çetesi" skandalıyla ilgili her gün dehşete düşüren detaylar ortaya çıkıyor. Soruşturma devam ederken, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın şu ana kadar bir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

KOCA'DAN GÜNLER SONRA İLK PAYLAŞIM

Herkesin dikkatlerini çevirdiği eski Bakan Koca sessizliğini bozdu. Günler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "yenidoğan çetesi" yerine bambaşka bir konuya değindi. Fahrettin Koca, ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le ilgili paylaşımında, "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var." dedi.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Eski Bakan Fahrettin Koca'ya sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi. İşte o tepkilerden bazıları:

Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama
Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama

NE OLMUŞTU?

Bebeklerin özel hastanelere nakledilerek haksız kazanç sağlanmasına yönelik soruşturmayı yürüttüğü sırada Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Savcısı Y.E. ile 30 Ağustos'ta önce telefonla sonra da makamında görüşen avukat A.A, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse savcıya yönelik suikast yapılacağı, ailesine zarar verilebileceği tehdidinde bulunmuştu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, savcının yakınlarına ve yaşadıkları yerlere ilişkin bilgilerin ne şekilde sızdırıldığına dair araştırma yapılmış, savcının odasına kayıt cihazı yerleştirilmişti. Avukat A.A'nın irtibatı tespit edilen Mustafa Kemal Zengin'in görüştüğü savcıyı açık şekilde ölümle tehdit etmesi kayıt altına alınmıştı. Yapılan incelemede, savcının kişisel ve ailevi bilgilerinin tehdit edilmeden önceki bir tarihte 3 jandarma personeli tarafından sistemden sorgulandığı anlaşılmıştı. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Öte yandan, savcı Y.E'nin yürüttüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca\'dan günler sonra tepki çeken açıklama

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Son Dakika Politika Ne diyeceği merak konusuydu! Fahrettin Koca'dan günler sonra tepki çeken açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Serkan Beyhan:
    Evet Hesap Günü Çok Çetin Geçecek Bakanım hemde çok. 268 6 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    kimin canını haksız yere alan varsa ve buna göz yuman varsa yüce ALLAH kahrı perişan eylesin. 256 3 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Fahrettin Koca nında hastanelerinin olduğu söyleniyor...Onun hastaneleri temiz mi çıktı bu konuda? 173 7 Yanıtla
  • sadullah nas:
    bu adamın mal varlığına el konulmalıdır pandemide kendisi darphane gibi para bastı 146 10 Yanıtla
    Ekber SATIR:
    Bakanları çoğu trilyoner zaten....ülkede siyateçi olanlar zengin olmuyor, zengin olduğu için siyasetçi oluyor.....bakın eski ve yeni bakanlara....oteller okullar hastaneler fabrikalar havada uçuyo....allah daha çok versin 1 6
    Serkan Basar:
    makarnacı ve patatesçi tayfanın sayesinde 5 1
  • Umut Baran:
    Hepimizin günü gelecek merak etmeyin hainlere gün yüzü yok artık. 130 4 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    paranın uşağı oldunuz hepiniz 108 6 Yanıtla
  • Turk:
    isme gerek yok neden hep liyakatsiz insanlar bir yerde memlekette liyakat sahibi insan kalmamış mı 91 2 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Yüce divan olması gerekir deniyor.olacakmı goreceğiz 81 4 Yanıtla
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